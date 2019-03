PSG : Manchester United lance l'opération remontada contre Paris !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Mercredi soir au Parc des Princes, Manchester United tentera de renverser la tendance contre le Paris Saint-Germain, après le succès des hommes de Tuchel à Old Trafford à l’aller (0-2). Avec la suspension de Paul Pogba et les nombreuses absences dans les rangs anglais, la remontada semble quasiment impossible. Mais du côté des Red Devils, on y croit ! C’est en tout cas le message lancé par Andreas Pereira après le succès de Manchester United face à Southampton samedi après-midi (3-2).

« Se qualifier face au PSG serait un miracle ? Non, je ne pense pas que cela relève du miracle. Manchester United est habitué à ces gros matchs. Nous avons le meilleur manager pour nous montrer que tout est possible. On peut renverser la situation, c’est ce que nous allons faire, rester soudés, travailler dur. Rester humble en espérant faire un résultat » a lâché le milieu de terrain, buteur contre Southampton et qui pourrait débuter le match face au Paris Saint-Germain mercredi soir au Parc des Princes. Avec la volonté de créer l’exploit et qualifier Manchester United pour les quarts de finale de la Ligue des Champions…