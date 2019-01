PSG : Cet acte fort de Gueye pour foncer vers Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Les dernières cibles du Paris Saint-Germain pour le marché des transferts sont désormais bien identifiées, et Idrissa Gueye est en tête de liste.

Le milieu de terrain courtisé par le club de la capitale n’a jamais caché son souhait de faire le grand saut pour disputer la Ligue des Champions a un poste où le PSG est clairement en sous-effectif. Cette opportunité en or, le Sénégalais ne veut pas la manquer et l’a désormais officiellement fait comprendre à son club. En effet, selon Sky Sports, l’ancien lillois a, comme le veut la procédure en Angleterre, remis un courrier à ses dirigeants pour demander à être placé sur la liste des transferts.

Une attitude « à la Foot Manager » qui démontre que le joueur fera tout pour quitter Everton dans les prochaines heures, et n’entend donc plus revêtir le maillot des Toffees. Après cette action forte, le PSG va en profiter en revenant à l’assaut avec une nouvelle offre pour faire craquer le club de Liverpool, assure RMC. Une double offensive qui pourrait déboucher sur un transfert, même si le PSG va certainement devoir monter d’un cran et approcher des 30 ME pour boucler cette arrivée plus que nécessaire.