PSG : Malaga débarque avec une offre minuscule pour Lucas

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Suivi par Chelsea, courtisé par un club chinois, Lucas Moura vient de faire une touche en Liga.

Ce jeudi, RMC annonce ainsi des contacts entre le PSG et Malaga au sujet de l’international brésilien, qui n’entre plus dans les plans de son entraineur, et devrait changer d’air cet hiver. Malheureusement pour le club de la capitale, qui espère effectuer une belle vente avec l’ancien de Sao Paulo, le club espagnol n’est pas disposé à effectuer de gros efforts financiers pour récupérer le joueur. Ainsi, la radio sportive annonce que le club andalou souhaite récupérer Lucas sous la forme d’un prêt.

C’est en ce sens que Malaga a aussi abordé les discussions avec le Brésilien, qui ne serait pas contre cette possibilité, même si ce n’est pas du tout le type de transaction que recherche le PSG, qui a besoin de vendre cet hiver, et dont le seul avantage de cette opération serait de se soulager d’une partie d’un salaire de l’effectif. Autant dire que la discussion entre les deux clubs devra rapidement changer d’orientation si un deal doit être trouvé, à moins que, comme ce fut le cas avec Jesé il y a un an de cela, le PSG finisse par accepter devant le manque de solutions satisfaisantes. Pour le moment, les dirigeants parisiens en sont encore loin.