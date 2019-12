PSG : Mal-être, avenir, Pierre Ménès lâche les scoops sur Neymar

Dans : PSG.

Deux ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone, Neymar voulait lâcher le PSG et rentrer en Catalogne l’été dernier.

Il en a fait la demande aux dirigeants, qui ont même consenti à envisager son départ à condition de s’y retrouver financièrement. Cela n’a jamais été le cas et Neymar est donc resté sans trop rechigner au PSG. Mais Pierre Ménès s’est de son côté penché sur les raisons qui ont poussé le Brésilien à demander à partir. Et le consultant, ardent défenseur du numéro 10 parisien, a pu s’entretenir à ce sujet avec Neymar, pour donner la genèse de cette envie de plaquer le Paris Saint-Germain.



« J'ai rencontré Neymar au lancement de son parfum, j'ai discuté avec lui assez longuement et j'ai été très étonné d'un truc, il sait parfaitement ce qui se dit sur lui en France. Je pense que ça a pesé dans son mal-être et sa volonté de partir l'été dernier. Il a du se dire, car il est Brésilien et donc très croyant et superstitieux : "Je me suis blessé deux fois à Paris, j'ai été accusé de viol à Paris, on passe mon temps à me gerber dessus, il faut que je me casse." Ça ne s'est pas fait parce qu'il est trop cher, et il sera encore trop cher même si on va nous rebalancer le feuilleton l'été prochain, il sera encore trop cher », a confié à RMC un Pierre Ménès qui révèle par la même occasion qu’un nouveau feuilleton Neymar arrivera l’été prochain, et ce avec le même résultat.