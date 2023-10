PSG ‍: Maignan face à Mbappé, c'est déjà la grande peur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le 25 octobre prochain, l'AC Milan sera en déplacement du côté du Parc des Princes pour y affronter le PSG. Un match forcément particulier pour Mike Maignan, formé dans la capitale.

Le PSG s'est mis en difficulté en perdant il y a quelques jours face à Newcastle en Ligue des champions. Le club de la capitale va désormais devoir enchainer deux rencontres face à l'AC Milan pour tenter d'assurer quasi certainement sa qualification. Mais cela sera loin d'être une mince affaire. Les Lombards sont en confiance et pourront compter sur la présence de Mike Maignan dans leurs buts. Mercredi soir prochain, l'ancien du LOSC fera son retour au Parc des Princes, lui qui a été formé au club. Forcément émouvant et particulier pour Mike Maignan, qui a abordé le sujet ce lundi en conférence de presse.

Maignan devra gérer l'émotion dans la capitale

Devant les médias, le gardien de but de 28 ans a en effet fait part de son impatience de revenir dans la capitale, alors que sa famille sera présente dans les tribunes. « C’est toujours particulier de revenir chez soi, à Lille ou à Paris. Ça va me rappeler des souvenirs. Rejouer contre le PSG, je l’ai déjà fait avec Lille. Ça va être particulier : c’est la Champions League, il y aura une belle ambiance, une belle atmosphère, la famille. Comme je l’ai dit, il va falloir que je reste concentré sur mon travail, sans me laisser submerger par les émotions », a notamment indiqué Mike Maignan, actuellement réuni avec les Bleus et qui ne jouera pas le week-end prochain en Serie A après un carton rouge reçu face au Genoa. A noter également que le gardien international s'est aussi livré sur son duel à venir face à Kylian Mbappé : « On n’a pas commencé à se chambrer parce que là, on est en sélection, on ne parle pas trop de ça. Mais c’est clair que l’affronter, c’est compliqué ». Voilà qui est clair.