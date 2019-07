PSG : Madrid et Zidane arrivent sur Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain au mercato, Neymar figure dans le viseur du FC Barcelone.

Mais clairement, le club catalan ne dispose pas des liquidités nécessaires pour offrir au Paris Saint-Germain la somme réclamée, à savoir 220 ME au minimum. C’est donc un échange de joueurs qui est souhaitée en interne du côté de Barcelone. Mais ces dernières heures, un grand danger guette le champion d’Espagne en titre, à en croire les informations récoltées par le quotidien Sport : la concurrence grandissante du Real Madrid dans ce dossier.

Le Real Madrid s'invite dans le dossier Neymar

« Le président du Real Florentino Perez entre pleinement dans le dossier Neymar pour parler avec le PSG et confirmer que le Brésilien peut partir de Paris cet été » affirme le média, pour qui le FC Barcelone n’est donc plus le seul club intéressé par les services de Neymar au mercato. Et sans aucun doute, le club dont Zinedine Zidane est l’entraîneur dispose d’une puissance financière bien plus importante grâce aux ventes réalisées ces dernières années, et aux faibles investissements consentis sur le marché des transferts jusqu’à cet été. Reste maintenant à voir si le Real est prêt à accéder aux demandes du PSG, en lâchant plus de 200 ME cash pour s’offrir Neymar au nez et à la barbe de son meilleur ennemi.