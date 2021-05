PSG : Madame Lewandowski plombe le mercato

Dans : PSG.

Dans son édition de dimanche, L’Equipe dévoilait la piste Robert Lewandowski pour le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé.

Homme de tous les records au Bayern Munich, l’international polonais serait bien évidemment un renfort considérable pour le Paris Saint-Germain, bien que son profil n’ait absolument rien à voir avec celui de Kylian Mbappé. Sur le papier, la piste a de quoi faire frémir les supporters du Paris SG ainsi que Mauricio Pochettino. Mais il n’y a en réalité pas beaucoup de chances que Robert Lewandowski rejoigne la capitale française lors du prochain mercato à en croire les dires de son ancien agent, Cezary Kucharski. Interrogé par Goal, il a notamment fait savoir que Robert Lewandowski a systématiquement refusé le PSG par le passé, notamment pour des raisons familiales liées à sa femme.

Non au PSG, il rêve du Real Madrid

« Une chose est claire : pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n’a jamais été une option. J’ai eu des contacts avec le PSG à propos de Robert à quelques reprises dans le passé, mais il n’a jamais voulu être sérieux à ce sujet. La porte de Paris était toujours fermée » a-t-il expliqué avant de dire clairement que le rêve de Robert Lewandowski se nommait Madrid. « Lorsque nous avons amené Robert en Allemagne, le plan était en fait : Dortmund, Bayern, Espagne, États-Unis. Et ce n'est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve. Mais les clubs espagnols ne sont actuellement pas assez solides financièrement pour se le permettre. Il a certainement réalisé ces dernières années que le Bayern est le club idéal pour lui ». Au contraire, le PSG a les reins très solides financièrement. De quoi convaincre Robert Lewandowski et son épouse ? Rien n’est moins sûr et le mercato pourrait bien nous réserver de grosses surprises.