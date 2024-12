Le PSG réserve une punition exemplaire à Barcola

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Longtemps irrésistible en ce début de saison, Bradley Barcola a d’abord marqué le pas en Ligue des Champions. Plus problématique encore, l’attaquant du PSG commence à caler aussi dans les matchs de Ligue 1.

Peu dangereux contre Nantes la semaine dernière au Parc des Princes, Bradley Barcola a de nouveau livré un match décevant en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Titulaire face à Auxerre ce vendredi soir, l’international français a été l’élément offensif le moins dangereux de l’équipe de Luis Enrique. Incapable de faire des différences, que ce soit balle au pied ou grâce à ses appels, l’ancien attaquant de l’OL marque clairement le pas. Sa crise de confiance n’aide pas le PSG, déjà confronté à un manque d’efficacité offensive et qui se retrouve désormais incapable de marquer sur la pelouse d’un promu.

👎 "Le match de Barcola est très décevant. Presque 10 joueurs ont eu une occasion franche sauf lui. Il traverse une crise de croissance et touche un plafond en LDC et en sélection. Barcola n'est pas encore un joueur capable de performer tous les 3 jours."

🗣️ @tidianymbo



Pour Tidiany M’Bo, chroniqueur sur Winamax, il est grand temps pour Luis Enrique d’agir afin de piquer Bradley Barcola au vif et tenter de le relancer. Un petit tour sur le banc ferait sans doute le plus grand bien à l’ailier formé à Lyon selon lui. « Barcola est très décevant. Pendant très longtemps, Barcola était pris à deux par les adversaires en deux contre un. Il avait une circonstance atténuante. Mais à Auxerre, il a Nuno Mendes près de lui pour l’aider. Le PSG sort avec onze tirs cadrés et environ 25 situations de but. Repassez vous le résumé du match : Ramos, Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Doué, Vitinha, Lee et Kolo Muani ont tous des occasions franches. Le seul qui n’en a pas une seule, c’est Barcola » estime le chroniqueur avant de conclure au sujet de Bradley Barcola.

Bradley Barcola bientôt sur le banc ?

« Quand tu mets tout ça bout à bout, tu es obligé de dire qu’il est dans une crise de croissance. Il faut peut-être le reposer un peu, lui faire comprendre que sa place n’est pas totalement acquise. C’est de la gestion, du management. Ce qui est clair et incontestable, c’est que Barcola est dans une crise de croissance. On le voit dans le plafond qu’il touche en Ligue des Champions et en Equipe de France » estime le chroniqueur du Winamax FC, très déçu par les récentes prestations de Bradley Barcola et qui ne trouve plus aucune excuse à l’ailier gauche du Paris SG après sa prestation très décevante sur la pelouse de l’AJ Auxerre vendredi soir lors du match d’ouverture de la 14e journée de Ligue 1.

Critique depuis longtemps à l’égard de Bradley Barcola, Daniel Riolo a quant à lui remis une couche sur le niveau de l’attaquant parisien dans l’After Foot sur RMC. « Le 31 août, on parlait pourtant de l’homme qui devait remplacer Mbappé, qui avait fait une formidable saison et qui devait devenir titulaire en Equipe de France. Celui qui est stratosphérique et que tout le monde s’arrache. Il a disparu ce joueur, c’est fini ? Apparemment, j’étais en fixette et je ne pouvais pas dire un mot sur lui tellement il est fort. Vous voyez les matchs, vous voyez ce qu’il fait sur son côté ? » s’est interrogé Daniel Riolo d’un ton agacé et ironique. Dans le dur, l’attaquant du PSG va vite devoir rebondir s’il ne veut pas voir les critiques s’accumuler au sujet de son niveau de jeu.