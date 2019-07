PSG : Mabppé et Neymar Ballon d'or, il veut les aider

Dans : PSG, Ligue 1.

Principal renfort du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, Ander Herrera est arrivé libre de Manchester United, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une énorme motivation à l'idée de défendre les couleurs du PSG. Ce lundi, dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, le milieu de terrain espagnol évoque ses nouveaux coéquipiers parisiens, et il ne cache pas que certains d'entre-eux sont des stars qu'il apprécie. Et Ander Herrera veut même les aider à décrocher le Graal du football à titre individuel, à savoir le Ballon d'Or.

Et l'ancien mancunien d'en dire plus. « Je pense que nous avons dans l'équipe quelques uns des potentiels prochains Ballon d'Or. Je veux apprendre à leur côté, que ce soit Thiago Silva, Marquinhos, et bien sûr Neymar, et Kylian Mbappé. J'ai déjà joué avec Angel Di Maria, je connais ses qualités. Il y a aussi Marco Verratti, l'un de mes joueurs préférés... Nous avons des joueurs incroyables ! Je serai aussi là pour les aider à s'améliorer, et faire d'eux de meilleurs joueurs », explique Ander Herrera, qui compte apporter sa pierre à l'édifice, même si pour le Paris Saint-Germain l'essentiel est la quête de la Ligue des champions, le Ballon d'Or passant probablement par un succès dans cette compétition.