PSG : Lyon, Milan AC, Séville… Draxler est trop cher !

Dans : PSG.

Non retenu par le Paris Saint-Germain, Julian Draxler intéresse plusieurs clubs en Ligue 1 et à l’étranger. Mais aucun d’entre eux n’a les moyens de satisfaire le milieu allemand.

Sa polyvalence n’y change rien, Julian Draxler est totalement barré par la concurrence au Paris Saint-Germain. Inutile d’expliquer pourquoi l’Allemand n’a aucune chance de s’imposer parmi les offensifs Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria… Quant à l’entrejeu, le 4-4-2 désormais privilégié par l’entraîneur Thomas Tuchel ne laisse que deux places a priori réservées à Marquinhos et Marco Verratti. Et rien ne dit que le milieu polyvalent soit le troisième choix, Idrissa Gueye et Leandro Paredes ayant largement leur mot à dire. C’est pourquoi de nombreux clubs sont prêts à lui tendre la main cet hiver. On a notamment parlé de l’Olympique Lyonnais et de l’OGC Nice en Ligue 1. Mais aussi du Hertha Berlin, du FC Séville et du Milan AC à l’étranger.

Tout ce beau monde a dû s’apercevoir que le Paris Saint-Germain ne retenait pas son remplaçant, à une condition importante. En effet, le média spécialisé Paris United précise que Leonardo ne veut pas entendre parler d’un prêt. Le directeur sportif réclame un transfert définitif, un obstacle insurmontable pour tous les clubs intéressés qui n’ont pas les moyens de payer le salaire de Draxler, et qui comptaient sur un prêt avec une prise en charge partielle des revenus du joueur. Et dans la mesure où le Parisien n’est pas pressé de partir, il sera difficile de le convaincre de revoir ses prétentions à la baisse…