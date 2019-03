PSG : Luis Fernandez fait (encore) son retour à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Joueur (1978-1986), entraîneur (1994-1996 / 2000-2003), directeur sportif du centre de formation (2017)... Luis Fernandez a tout connu au Paris Saint-Germain.

Pas forcément, puisque selon L'Équipe, Luis Fernandez va occuper un nouveau rôle au sein du club de la capitale. Quelque peu mis à l'écart du PSG, vu qu'il a eu des divergences avec le directeur sportif Antero Henrique quand il était en poste à la formation, l'homme de 59 ans s'apprête à reprendre du service à Paris.

« L'ancien entraîneur, vainqueur de la Coupe des coupes 1996 avec le PSG, aura au moins une double mission : observation des équipes de jeunes du PSG et aussi recherche de joueurs pouvant intéresser le centre de formation parisien pour l'avenir. Fernandez pourrait faire son retour dès ce week-end et assister au match de la réserve parisienne samedi lors du déplacement au FC Mantois », explique le journal national. Fernandez va donc retrouver ce qui lui est cher, le terrain, en plus de son rôle de consultant sur beIN Sports.