PSG ‍: Luis Enrique viré mercredi soir, la réponse est évidente

Par Guillaume Conte

Le PSG joue tout simplement son avenir européen en déplacement à Dortmund, alors qu'il n'a pas pris un point à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions. Forcément, le scénario catastrophe est évoqué, avec Luis Enrique en ligne de mire.

Le PSG est au coeur d’une semaine de tous les dangers, et ce n’est pas la prestation compliquée face à Nantes qui a rassuré les observateurs. La victoire sera obligatoire à Dortmund dans le dernier match de la poule pour assurer la qualification. Tout autre résultat impliquerait une dépendance au score du match entre Newcastle et le Milan AC, pour éviter une élimination en poule de Ligue des Champions, ce qui est du jamais vu de l’histoire de QSI. Cet éventuel fiasco historique, L’Equipe y consacre deux pages entières ce mardi, ce qui a le don de faire monter la tension autour de ce match dans la Ruhr.

Pas de coup de balai de prévu au PSG

S’il a été rapidement précisé que Kylian Mbappé ne liait pas son avenir au PSG directement à ce match européen, un nouvel échec un an après une sortie à Munich dès les 1/8e de finale, ne peut pas ne pas peser sur son futur choix. Mais la réponse ne sera pas immédiate. Tout le contraire d’un changement d’entraineur, qui peut intervenir plus tôt que prévu en cas d’échec avec Luis Enrique dès ce stade de la saison. Pourtant, L’Equipe l’assure, il n’y a aucune volonté de la part de Nasser Al-Khelaïfi d’effectuer un énorme coup de balai si jamais Paris devait disputer l’Europa League en février. Le PSG se veut patient avec le projet autour de l’entraineur espagnol, même si cela n’a pas toujours été le point fort de ses dirigeants ces dernières années.

Néanmoins, au Qatar, ce revers aurait beaucoup de mal à passer et il faudra de sacrés signes pour inverser la tendance et assurer à Luis Enrique d’aller jusqu’au bout de son contrat, en 2025. Si l’ancien coach du FC Barcelone a été recruté, c’est aussi parce qu’il avait l’expérience d’avoir gagné la Ligue des Champions, même si l’objectif n’a pas été déclaré haut et fort. Enfin, L’Equipe souligne que Luis Enrique est aussi capable de claquer la porte du PSG devant un échec historique comme l’élimination, mais que ce n’est pas une option à l’heure actuelle dans l’agenda de l’entraîneur des Asturies. Néanmoins, en cas de revers à Dortmund, nul doute que la fin d’année serait très compliquée pour le Paris SG, qui se verrait proposer une suite de saison beaucoup moins passionnante alors que 500 millions d’euros ont été lâchés sur les deux dernières années pour recruter autour de Kylian Mbappé.