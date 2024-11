PSG ‍: Luis Enrique, sa première embrouille avec Luis Campos

Dans : PSG.

La question de l'automne pour le PSG, c'est comment gagner des matchs européens sans avant-centre. Luis Campos et Luis Enrique sont en désaccord sur ce sujet épineux.

C’est suffisamment rare pour être souligné au PSG ces dernières années, mais Luis Enrique et Luis Campos ont passé l’été main dans la main, à construire l’équipe parisienne pour la saison en cours. Par le passé, que ce soit avec Antero Henrique ou Leonardo par exemple, les relations avec les entraineurs ont toujours été très tendues, entre ce qu’ambitionne de recruter le directeur sportif, et ce que veut réellement le technicien. Cette fois-ci, l’Espagnol et le Portugais ont juré qu’ils avaient fait ensemble la meilleure équipe possible au mercato, même si les rendements de ces premiers mois ne sont pas vraiment convaincants, en particulier en Ligue des Champions.

Gyokeres, Campos le veut depuis un an

Et à mesure que les résultats se compliquent avec notamment la perspective humiliante de se faire éliminer de la Ligue des Champions dès la première phase, le PSG se tend aussi en coulisses. Notamment sur le dossier Viktor Gyokeres. Luis Campos aurait aimé le recruter cet été pour compenser le départ de Kylian Mbappé avec un joueur capable de peser sur les défenses et d’être à la finition, mais Luis Enrique a certifié qu’il n’avait pas besoin de numéro 9. Un choix assumé par l’ancien sélectionneur de la Roja, mais qui devient de plus en plus difficile à tenir.

En effet, selon le journal espagnol Sport, la tension monte d’un cran sur ce sujet en coulisses. Luis Campos aimerait que le technicien revoit sa position et que le PSG mette le paquet pour faire venir le buteur suédois cet hiver ou au pire l’été prochain, mais le coach parisien ne change pas de cap et estime ne pas avoir besoin d’un tel joueur. Un entêtement qui fissure l’entente entre les deux hommes, car le dirigeant portugais ne comprend pas pourquoi ce coup de frein pour un joueur qui explose actuellement, et ferait un bien fou à l’équipe parisienne.

Le Parisien confirme de son côté que, malgré la volonté de longue date de Luis Campos, c’est Luis Enrique qui a le dernier mot dans ce dossier. Et cela pourrait expliquer aussi pourquoi le grand manitou passé par l’AS Monaco et Lille avec succès, rechigne à prolonger son contrat ces dernières semaines. Cela alors que Luis Enrique l’aurait déjà fait, même si le PSG n’a pas jugé le timing idéal pour l’annoncer.