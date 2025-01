Rencontre au sommet entre Qataris au Parc, il n'en revient pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a invité le président d'un club récemment affronté par le PSG, ce mercredi contre Manchester City. Une belle rencontre.

Il y avait du beau monde ce mercredi soir pour le choc entre le PSG et Manchester City. Le spectacle a été au rendez-vous, et la soirée a été encore plus parfaite pour Christian Perbet. Un nom qui ne dira rien aux suiveurs du football, car il s’agit du président du modeste club d’Espaly. Une formation de National 3 qui a failli pousser le PSG aux tirs au but lors du récent 16e de finale de Coupe de France. Bluffé par la résilience de cette équipe, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé qu’il inviterait le boss de cette formation d’Auvergne au prochain match européen au Parc des Princes. Ce fut donc le cas ce mercredi et Christian Perbet a pu croiser Didier Deschamps et Nasser Al-Khelaïfi dans cette soirée forcément très surréaliste pour lui, qui n’avait jamais mis les pieds au Parc des Princes.

Le Qatari d’Espaly félicité par Deschamps, la scène surréaliste

« Vous portez bonheur, il faudra revenir » : le président d’Espaly raconte sa folle soirée au Parc des Princes

➡️ https://t.co/yXWMd0IPRk pic.twitter.com/Ri7quOYhEZ — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) January 23, 2025

L’occasion pour le président d’Espaly de faire une rencontre entre « Qataris » car c’est son surnom dans sa région en raison des investissements qu’il a pu réaliser pour aider le club à accéder aux championnats nationaux. « Les réseaux sociaux font un peu le buzz ici. On allait vite, toutes proportions gardées avec le PSG. Alors j’étais le Qatari d’Espaly (il rit). Je m’étais dit que je ferais un jour une photo avec Nasser, mais je ne pensais pas dans ces conditions-là. C’était un privilège rare vécu pleinement. Un vrai moment hors du temps. On a vu tous les joueurs et puis Deschamps. C’est ma génération, ça. Quand tu lui dis que tu es le président d’Espaly, ça tilte. C’est juste surnaturel que Deschamps te reconnaisse et te dise bravo », a résumé le président d’Espaly, venu à Paris avec son fils et qui a été qualifié de porte-bonheur du club par Nasser Al-Khelaïfi après le succès convaincant et important du PSG sur City.