PSG ‍: Luis Enrique s'est énervé pour Mbappé

Par Hadrien Rivayrand

Au PSG, le nouveau feuilleton Mbappé est sur le point de toucher à sa fin. Pour certains observateurs, il est acquis que le champion du monde 2018 restera dans la capitale.

Le PSG n'en a pas encore fini sur le marché des transferts. Dans le meilleur des cas, les champions de France recruteront deux joueurs offensifs et un milieu de terrain. Aussi, le club de la capitale devra gérer la fin du dossier Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France, dont le contrat expirera en juin 2024, est encore dans le flou. Plus les heures passent et plus il semble que soit le Français sera vendu, soit il prolongera. En tout cas, les négociations ont repris de plus belle avec le PSG et un terrain d'entente semble proche d'être trouvé. Pour Jérôme Rothen, inutile de penser plus loin, Mbappé restera à Paris cette saison et Luis Enrique y est pour beaucoup.

Mbappé, le PSG peut souffler

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a donné ses informations concernant le futur de Mbappé : « Le feuilleton est terminé. Tant mieux pour le PSG et Mbappé. Il y a eu un problème d'ego qui s'est mis dans les mailles du filet. Et ce n'était pas bon. C'est allé loin et il a été puni. Nasser a montré une nouvelle politique et c'est très bien. Mbappé a été réintégré et a joué un peu moins d'une période contre Toulouse. Il a marqué et son attitude est excellente. On sent que l'effectif lui correspond un peu plus. (...) On a la chance d'avoir un entraineur qui a envie de les faire bosser et d'aller au bout de ses idées. Il ne veut pas avoir les mains liées. A l'image du retour de Kylian, il y a eu un réchauffement entre Mbappé et Nasser mais il y a aussi l'intervention de Luis Enrique. Il est montré au créneau. Il a les épaules pour assurer ce poste. Il n'a pas envie de payer tout ça et il a mis son grain de sel. Pour lui, la place de Mbappé est au Paris Saint-Germain ». Si la tendance se confirme, tout le monde va pouvoir repartir dans la même direction au PSG. Du moins pendant quelques jours, car Paris ne compte toujours pas laisser Mbappé partir libre de tout contrat en juin 2024.