PSG ‍: Luis Enrique rumine sur ce sale coup depuis six mois

Kylian Mbappé et le PSG, la situation continue de se gâter. Luis Enrique a envoyé un message fort à son joueur en le faisant sortir prématurément face au Stade Rennais ce dimanche.

Le PSG est rentré dans les moments les plus importants de sa saison. Mais comme souvent avec le club de la capitale, une polémique n'est jamais loin. En faisant sortir prématurément Kylian Mbappé face au Stade Rennais, Luis Enrique a beaucoup fait parler. Surtout en bien chez les fans du PSG, qui ne rejettent pas le fait que le Français rentre un peu dans le rang. Devant la presse, l'ancien du Barça a justifié son choix par le fait que le PSG devait se préparer à vivre sans Mbappé. Pour Abdellah Boulma, Luis Enrique est en fait totalement saoulé par le dossier autour du crack de Bondy, même si le timing n'est pas anodin.

Luis Enrique en a gros sur le coeur

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet donné ses informations sur la situation et le ressenti de Luis Enrique. « C'est un choix sportif mais aussi un tacle vis-à-vis du joueur mais aussi un peu contre la direction. Dès le départ, Luis Enrique n'a pas supporté toute cette histoire et ça l'a usé avant la tournée au Japon. Il a trainé ça comme un boulet. Depuis dimanche, c'est une manière de répondre. C'est un choix sportif mais aussi un caillou envoyé. Avant l'annonce, au moment où Mbappé revient de vacances l'été dernier, Luis Enrique lui dit que c'est un grand champion mais qu'il ne va pas pouvoir le faire jouer. Cela venait de la direction et il ne pouvait pas le faire jouer jusqu'à ce que ça soit réglé. Mais ça le saoulait depuis le départ », a notamment indiqué Abdellah Boulma, pas vraiment étonné par tout ce qui se passe autour de Mbappé. Il faudra en revanche que le PSG règle ce problème et assez vite au vu des échéances qui arrivent. Surtout que Luis Enrique ne semble désormais plus savoir sur quel pied danser, entre une direction qui l'a pris en otage l'été dernier, et désormais des choix à faire pour préparer l'avenir selon lui. Même si cette dernière phrase a beaucoup fait sourire, car son avenir est aussi lié au niveau de Mbappé et à son degré de performance en Ligue des Champions cette saison.