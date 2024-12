PSG ‍: Luis Enrique refuse ce Ballon d'Or, il ne l'aime pas

Dans : PSG.

Le PSG aimerait recruter un nouveau joueur offensif dès cet hiver lors du mercato. Le profil d'Ademola Lookman plait à Luis Campos, moins à Luis Enrique.

A Paris, on se réunira bientôt pour décider de la marche à suivre cet hiver sur le marché des transferts. Mais il se dit déjà que le club de la capitale veut se renforcer avec un nouveau joueur offensif. Pour cela, il faudra que Randal Kolo Muani parte. L'international français ne manque pas de prétendants, notamment en Premier League. Une fois parti, Kolo Muani aura un remplaçant. Et le profil d'Ademola Lookman revient depuis quelques mois. Déjà, l'été dernier, le PSG avait tenté le coup pour s'attacher les services du nouveau Ballon d'Or africain. Et les Franciliens n'étaient pas loin de parvenir à leurs fins. Mais voilà, Luis Enrique a tout fait capoter.

Lookman au PSG, il n'y a presque plus d'espoir

Selon les informations de Sacha Tavolieri, une arrivée de Lookman cet hiver au PSG est quasiment morte. Luis Campos avait apparemment établi les bases d'un accord avec le club de Bergame mais l'entraineur espagnol a demandé à Paris de stopper les négociations, car il ne veut tout simplement pas de l'arrivée du Nigérian. Le journaliste rajoute que Lookman veut désormais tout faire pour signer en Premier League. Et l'Atalanta lui a signifié qu'un départ serait bientôt possible, que ce soit en hiver ou en été. L'ancien d'Everton est en fin de contrat en juin 2026 et Bergame fixe son prix à 50 millions d'euros. Liverpool, Chelsea et Manchester United sont intéressés par son profil et réfléchissent déjà à faire une offre pour Lookman. Le PSG, lui, a sans doute ciblé d'autres profils, alors qu'une arrivée de Rayan Cherki circule de plus en plus dans la capitale depuis quelques jours.