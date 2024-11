PSG ‍: Luis Enrique prêt à faire un choix délirant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma était sur le banc du PSG samedi soir pour la réception de Lens. Le gardien de but italien pourrait connaître un autre souci en Ligue des champions.

Luis Enrique n'est pas du genre à écouter ce que les journalistes et les supporters disent au moment de composer son équipe. Cette saison, il n'hésite pas à mettre Randal Kolo Muani totalement au placard alors que le Paris Saint-Germain a déboursé 90 millions d'euros pour faire venir l'attaquant international français l'an dernier. Mais ce dernier pourrait ne pas être la seule victime de l'entraîneur du PSG. Car samedi après-midi, à la surprise générale, Luis Enrique a titularisé Matvey Safonov dans les buts parisiens, alors que Gianluigi Donnarumma était en pleine forme selon les propres mots du technicien espagnol. Et selon plusieurs sources, même si le coach des champions de France a expliqué qu'il voulait maintenir tout le monde sous pression, il se pourrait bien que le gardien de but russe soit titulaire mercredi soir en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid.

Donnarumma sur la touche ?

Évoquant cette décision tout de même surprenante de Luis Enrique, les journalistes du Parisien reconnaissent qu'elle pourrait déboucher sur une mise sur la touche de Gianluigi Donnarumma lors de la réception du club espagnol pour un match presque décisif pour le PSG dans cette première phase de C1. « Nul ne sait, bien sûr, si dans l’esprit du coach, la hiérarchie des gardiens de but s’est inversée. Mais s’il avait besoin d’être sérieusement mis en concurrence, voire d’être averti d’un futur changement, Donnarumma sait désormais Luis Enrique capable de changer de gardien en fonction de l’adversaire et de ses caractéristiques. Et c’est tout, sauf un détail ! », prévient le quotidien francilien. Et du côté de L'Equipe, on se pose exactement la même question, d'autant que même si Matvey Safonov n'a pas été d'un niveau inouï face à Lens, avec des relances hasardeuses, le Russe a tout de même signé une clean-sheet.

Arnaud Hermant, journaliste pour le quotidien sportif pense qu'effectivement Gigio Donnarumma pourrait vivre un sale moment mercredi soir au Parc des Princes en s'installant sur le banc de touche pour suivre le match de Ligue des champions. « Le choix de titulariser Safonov interroge forcément sur l’identité de celui qui sera dans la cage en milieu de semaine prochaine (...) Luis Enrique réfléchit depuis plusieurs semaines à rebattre la hiérarchie au poste des gardiens. Adepte des surprises et contre-pieds, il ne faut rien exclure avec l’Asturien. Il a peut-être enclenché samedi la première étape de ce qui serait une révolution au PSG », prévient notre confrère. Un choix qui serait risqué dans la mesure où le Paris Saint-Germain est dans une position inconfortable en Ligue des champions, et que la réception des Colchoneros est peut-être l'une des dernières occasions de prendre des gros points. Si en Ligue 1, Luis Enrique peut se permettre des coups de folie, l'entraîneur espagnol sait que C1 il n'a plus de marge.