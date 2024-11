PSG ‍: Donnarumma remplaçant, Luis Enrique s'explique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pour la réception de Lens, Luis Enrique a décidé de titulariser Matvey Safonov plutôt que Gianluigi Donnarumma. L'entraîneur du PSG s'est justifié.

Le Paris Saint-Germain ayant battu Lens (1-0), personne ne reviendra sur le choix étonnant fait par Luis Enrique d'aligner son habituel portier remplaçant, le Russe Matvey Safonov, plutôt que Gigio Donnarumma. A quelques jours de croiser la route de l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, c'est sur le banc du PSG que le gardien international italien a assisté à la victoire de sa formation. A ceux qui pouvaient craindre une blessure de l'habituel gardien de but titulaire, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu sans détour et a assumé sa décision pour ce match de Ligue 1.

Au micro de Beinsports, Luis Enrique a été très clair sur la présence du portier russe dans son onze de départ. « Non non non, Gianluigi n’est pas blessé. Je savais que pour ce match contre Lens, il y aurait des actions qui ne seraient pas faciles à gérer et en alignant Safonov cela me permet d’avoir des joueurs qui sont prêt », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a ensuite reconnu qu'il avait apprécié la prestation de son équipe à quelques jours de la Ligue des champions.