PSG ‍: Luis Enrique pique sa crise, Riolo détruit Al-Khelaïfi ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, la presse espagnole s’est enflammée autour d’un potentiel départ de Luis Enrique du PSG avant même le début de la saison. Une information rapidement démentie par l’état-major du club parisien.

Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, des tensions avant même le début de la saison ? A en croire les informations de la presse espagnole, l’entraîneur du PSG envisage déjà de quitter le navire, avant même le début des matchs officiels. A n’en pas douter, une démission de Luis Enrique dès le mois de juillet provoquerait l’effet d’une bombe dans la capitale française. Par l’intermédiaire de plusieurs journalistes dont Fabrizio Romano, la direction du Paris Saint-Germain s’est dit surprise par cette information et a fermement démentie les envies d’ailleurs de Luis Enrique.

🗣️💬 "Luis Enrique est parfaitement capable de partir", @tleplat pic.twitter.com/ulXju9vHYc — After Foot RMC (@AfterRMC) August 3, 2023

Quoi qu’il en soit, les premières semaines du coach parisien n’ont pas été de tout repos avec en première ligne la gestion du cas Kylian Mbappé, mis à l’écart par l’état-major du club… ce que personne n’attendait. Comme cela était malheureusement prévisible, le feuilleton Kylian Mbappé a paralysé le mercato parisien, qui se décante tout juste avec les arrivées jugées imminentes de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne et d’Ousmane Dembélé, recruté au FC Barcelone. En attendant de savoir si Luis Enrique claquera sa démission ou pas, Daniel Riolo est sorti du bois via son compte Twitter.

Daniel Riolo accuse frontalement Al-Khelaïfi

Et pour le journaliste de RMC, il ne fait aucun doute que Nasser Al-Khelaïfi est le principal n°1 de cette situation dangereuse pour le PSG avant même le début de la saison. « Comme évoqué récemment. Le fameux Nasser tout puissant a donc foiré le dossier Mbappé. Ça handicape le Mercato, la prepa… il va virer Campos en lui mettant ça sur le dos. Luis Enrique est déjà au bout et peut se barrer aussi. Mais les neu neu vont continuer à avaler la com du club » a publié le journaliste de RMC, qui a systématiquement défendu Kylian Mbappé face au Paris Saint-Germain depuis le début du feuilleton et qui reste sur la même ligne de conduite en faisant de Nasser Al-Khelaïfi le responsable des possibles envies de départ de Luis Enrique.