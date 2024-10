PSG ‍: Margot Dumont répond à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lamentablement rembarrée par Luis Enrique après Arsenal-PSG, la journaliste de Canal+ ne veut pas en faire une affaire personnelle, même si elle regrette l'attitude du coach parisien face aux médias.

« Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas. » En lançant cette réponse à Margot Dumont après la défaite de son équipe face aux Gunners, Luis Enrique a réussi à se mettre encore plus de monde à dos qu'avant la rencontre. On connaît l'inimitié du technicien espagnol pour les médias, mais cette facette de son visage s'est cette fois révélée aux yeux du grand public en direct sur Canal+. Forcément, les réactions sont nombreuses suite à cette séquence et tout le monde est d'accord pour dire que Luis Enrique n'a pas eu le comportement attendu d'un entraîneur d'un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain. Au lendemain de cet incident, à laquelle elle a été mêlée, la journaliste de Canal+ est revenue sur ce sujet et elle pense clairement que la réponse de Luis Enrique visait globalement la totalité des journalistes et pas juste elle.

Je pense qu’il s’adresse à la presse en général et non à moi personnellement mais étant journaliste je suis évidemment visée comme mes confrères et consœurs. Dommage ça aurait été intéressant qu’il explique sa vision des choses qd même (et effectivement j’étais en mesure de… https://t.co/Pq2QT0tB31 — Margot Dumont (@Margot_Dumont) October 2, 2024

« Je pense qu’il s’adresse à la presse en général et non à moi personnellement, mais étant journaliste, je suis évidemment visée comme mes confrères et consœurs. Dommage, ça aurait été intéressant qu’il explique sa vision des choses quand même et effectivement, j'étais en mesure de comprendre », a tenu à faire savoir Margot Dumont histoire que cette histoire en soit pas ramenée à son seul cas. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas réagi, et il est évident qu'il est peu probable qu'il le fasse afin de ne pas vexer Luis Enrique.