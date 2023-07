PSG ‍: Luis Enrique et Neymar, Riolo annonce déjà les problèmes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'une des grandes missions de Luis Enrique sera de relancer la carrière parisienne de Neymar. Ce n'est pas gagné aux yeux de Daniel Riolo, pour qui le Brésilien n'est tout simplement plus un grand joueur.

Un nouvel entraineur arrive au Paris SG, et comme d’habitude, les débuts devraient être idylliques. Cela avait été le cas il y a un an quand Christophe Galtier annonçait la couleur, son futur schéma tactique, sa volonté de faire courir les stars, avant que tout ne s’écroule une fois la mi-saison passée. Luis Enrique aura pour mission d’emmener l’effectif parisien encore plus loin, et d’être enfin capable de franchir un vrai cap en Ligue des Champions. Pour cela, il lui faudra certainement Kylian Mbappé, ce qui n’est ps encore gagné. Et sans Lionel Messi, un grand Neymar sera aussi demandé. La relation entre le Brésilien et l’entraineur espagnol est très bonne depuis leur passage commun à Barcelone, mais cela ne risque pas de suffire aux yeux de Daniel Riolo. Pour le consultant de RMC, réveiller le numéro 10 du PSG sera une mission bien compliquée tant il est quasiment impossible de compter sur lui sur une saison entière. En plus de cela, Luis Enrique va devoir faire un schéma parfaitement adapté à Neymar, avec les risques que cela comporte.

« Luis Enrique va devoir prendre l'équipe en main, avoir son plan de jeu, mais ça, il sait faire. Et il y aura la question de l'effectif, et s'il y a Neymar, il faudra trouver un schéma de jeu pour lui, et ce n'est pas simple vu son état de forme, et en refaire un grand joueur, ce qu'il n'est plus, car il joue 50% des matchs », a fait comprendre un Daniel Riolo très sceptique sur la saison de la rédemption annoncée par Neymar, qui devait déjà la vivre l’an dernier. Mais avec une opération décisive à la cheville et une longue période de repos de plus de quatre mois, l’ancien prodige de Santos n’aura plus beaucoup d’excuses en stock s’il ne parvient pas à réellement relancer sa carrière.