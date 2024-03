PSG ‍: Luis Enrique est juste un sale type, Riolo l'agresse

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1 à Monaco, Kylian Mbappé a encore été remplacé en cours de match. Pour Daniel Riolo, Luis Enrique fait complètement n'importe quoi.

Le PSG n'a pu faire mieux que match nul face à Monaco ce vendredi en Ligue 1. Un match nul dommageable mais qui n'a que peu d'incidence au classement. Cependant, et comme souvent avec les champions de France, un événement majeur se déroule. Kylian Mbappé n'y est pas étranger puisque le Français, remplacé à la pause, a ensuite eu un comportement assez déroutant. Si certains le critiquent, d'autres prennent sa défense et chargent Luis Enrique. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, qui a carrément dit ce qu'il pensait de l'ancien coach du Barça d'un point de vue humain. Et pour lui, ce n'est tout simplement pas une bonne personne.

Luis Enrique, Daniel Riolo se lâche

😤 "C'est un enfant spirituel de Guardiola. Je n'aime pas ce qu'il dégage."



Selon @DanielRiolo, Luis Enrique ne parvient pas à donner de fil conducteur à l'effectif du PSG cette saison. pic.twitter.com/FFCA7CcD0L — After Foot RMC (@AfterRMC) March 1, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant y est allé très fort, quitte à faire polémique sur l'entraîneur espagnol. « Je ne l'aime pas. Humainement, je ne pense pas qu'il soit quelqu'un de bien. Je pense que c'est un prétentieux qui n'a pas de grande valeur. Je pense que c'est un copieur et un enfant spirituel de Guardiola. (...) Il y avait un onze en début de saison qui faisait plaisir à tout le monde. Il a décidé de tout péter en faisant comme s’il misait déjà sur l’année prochaine alors que la Ligue des Champions va reprendre. Qui fait ça ? Où est-ce que ça existe dans le monde un coach qui fait ça ? Je veux bien qu’il soit plus intelligent mais quel autre coach fait ça ? Cette saison s'est transformée en une sorte de laboratoire géant, il n’y a pas de fil conducteur », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui pense que Luis Enrique a perdu le fil et ne se montre pas à la hauteur pour gérer Kylian Mbappé. Mardi soir prochain en Ligue des champions, Paris se rend à la Real Sociedad. Il sera intéressant de voir ce qui sera réservé à Mbappé. Le banc ou bien une place de titulaire, le suspense reste entier.