Mbappé au Real Madrid, c'est bouclé, il avoue tout ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toutes les portes sont ouvertes pour l'avenir de Kylian Mbappé, qui a encore une moitié de saison de contrat avec le PSG. Mais sa signature au Real Madrid ne fait pourtant pas l'objet du moindre doute pour ce journaliste espagnol.

Le Real Madrid le craignait, mais il y a plus de suspense que prévu sur l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant français ne se dirige clairement pas vers une prolongation de contrat au PSG, sinon il aurait déjà donné des signes de sa volonté de continuer au sein du club de la capitale. Le fait que Paris ait toutes les peines du monde à aller loin en Ligue des Champions, ou même à passer les poules pour cette saison, ne rassure clairement pas l’ancien monégasque dans sa volonté de tout casser, de tout gagner, de la C1 au Ballon d’Or.

L'Angleterre et le PSG n'ont aucune chance pour Mbappé ?

Mais le PSG n’a pas dit son dernier mot, et Nasser Al-Khelaïfi compte bien profiter de l’année 2024 pour effectuer un gros forcing, et l’inciter à continuer son aventure dans un projet intégralement centré sur lui. Le Real Madrid ne bronche actuellement pas, et à l’image de son communiqué de presse pour expliquer que rien n’était signé, ne veut surtout pas laisser entendre que l’opération est déjà bouclée. De quoi ouvrir d’autres perspectives, avec notamment l’intérêt de plus en plus prononcé de la part de Liverpool et d’Arsenal, qui se disent qu’ils sont eux aussi capables de faire une belle offre contractuelle à Kylian Mbappé si ce dernier est libre de tout contrat l’été prochain.

Kylian Mbappé à Liverpool, l’Arabie Saoudite est dans le coup ! https://t.co/XPVDxqPnDT — Foot01.com (@Foot01_com) December 1, 2023

Tous les doutes sont donc permis, mais ce n’est pas vraiment le cas en Espagne. Au sein de l’émission El Chiringuito, qui jurait déjà que la venue de Mbappé au Real Madrid était bouclée en 2022, le discours n’a pas bougé. Pour le journaliste Edu Aguirre, il ne fait aucun doute que tout est bouclé et que l’ancien monégasque va accomplir son rêve de signer dans le club de la capitale espagnole. Il le fera même avec une énorme confiance, et une fausse humilité, détaille le journaliste. « Mbappé va signer au Real Madrid. Il a déjà fait visiter par des membres de son entourage sa future maison. Franchement, il n’y a plus qu’à signer. Et quand il arrivera à Madrid, il saura qu’il a le statut de meilleur joueur de l’effectif. Mais il ne va jamais en parler avec ses coéquipiers ou le mettre en avant », assure Aguirre, pour qui le statut du joueur actuellement au PSG ne sera celui d’un joueur qui arrive dans un grand club et en prend plein les mirettes.

Un dernier point coince avec le Real Madrid

Malgré la présence de joueurs comme Modric, Kroos (s’ils sont encore là), Bellingham ou Vinicius, le Français sera la méga-star dont rêve Florentino Pérez. Et il en sera parfaitement conscient. Un comportement qui sera en effet suivi de près, car si les socios sont emballés par l’idée d’accueillir un joueur offensif de premier plan en pleine force de l’âge, ils n’ont pas oublié les atermoiements des dernières années, et ne pardonneront pas une crise d’égo. Pourtant, Kylian Mbappé va forcément jouer de son statut, et c’est le cas avec l’un des rares points qui ne fait pas l’objet d’un accord avec Florentino Pérez, puisque la star du PSG veut 100 % de ses droits à l’image, ce que le Real Madrid n’a jamais accordé à l’un de ses joueurs, y compris Cristiano Ronaldo.