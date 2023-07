Luis Enrique arrive ce mardi et vire déjà un adjoint

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette fois, c'est la bonne, Luis Enrique est attendu dans les prochaines heures à Paris. L'entraîneur espagnol va remplacer Christophe Galtier, et il a déjà démontré qu'il avait du caractère en refusant la présence dans son staff d'un membre de la garde rapprochée de Luis Campos.

Que les supporters du PSG se préparent, dans les prochaines heures cela va bouger du côté de la Factory, le siège social du club de la capitale. Même si l'officialisation de sa signature ne sera faite que dans les prochaines 48 heures, Luis Enrique débarque ce mardi en France, l'avion qui le transporte d'Espagne vers Paris étant attendu en fin de journée, selon les informations de Sports Zone. La semaine dernière, l'entraîneur de 53 ans, avait déjà fait un court et très discret séjour de 48 heures dans la capitale, mais cette fois il ne se cachera plus. Le feuilleton de sa venue au Paris Saint-Germain se termine, et Luis Campos va désormais devoir composer avec un technicien qui, à l'inverse de Christophe Galtier, ne cèdera pas à ses caprices.

Luis Enrique refuse un adjoint de Galtier

Pour preuve, l'ancien sélectionneur de l'Espagnol, a déjà mis un stop au conseiller sportif du PSG comme le précise le média sportif. « Lucho vient à Paris pour signer son contrat. À l’origine, Paris voulait l’annoncer mercredi, mais les négociations ont pris du retard avec la garde à vue de Galtier. Le technicien vient aussi pour peaufiner les derniers détails de son staff avec Luis Campos, mais il s’est montré extrêmement ferme en refusant d’avoir Joao Sacramento pour adjoint (...) L’Espagnol vient également pour visiter quelques logements et pour préparer son déménagement. Il est également prévu qu’il fasse un aller-retour ce week-end en Espagne », précise Sports Zone. Absent de Paris, Nasser Al-Khelaifi est également attendu à cette occasion, le président qatari voulant également finaliser le dossier mercato et valider le staff.

PSG : Luis Enrique a cliqué trop vite, annonce imminente https://t.co/mVKKGRxQDp — Foot01.com (@Foot01_com) July 3, 2023

En décidant d'écarter Joao Sacramento, Luis Enrique marque très clairement son territoire, Luis Campos ayant tenté de faire le forcing pour que son compatriote conserve son poste d'entraîneur adjoint, un an après l'avoir imposé au PSG en même temps que Christophe Galtier. Mais si Luis Enrique est prêt à bosser avec des gens déjà en place, il arrive également avec son staff et n'a pas l'intention qu'on lui impose des gens dans son vestiaire. Pour Luis Campos, et après le départ de Galtier, c'est un deuxième avertissement sans frais, même s'il se chuchote que le conseiller sportif pourrait se voir proposer un autre rôle au Paris Saint-Germain. La révolution promise par Al-Khelaifi l'an dernier recommence en 2023.