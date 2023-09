PSG ‍: Luis Enrique « ‍agité du bocal ‍», il adore ça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré des débuts convaincants, Luis Enrique a déjà un ennemi au PSG avec Stéphane Guy, qui a totalement dézingué l’entraîneur espagnol après la victoire à Lyon dimanche. Mais le coach du Paris SG a aussi des admirateurs.

Ce n’est évidemment pas les qualités d’entraîneur de Luis Enrique qui ont été remises en cause par l’ancien journaliste de Canal + mais son attitude sur le banc. L’Espagnol s’est notamment fait remarquer en piquant une colère terrible… après le but de Kylian Mbappé, en direction de Gianluigi Donnarumma car le gardien italien avait allongé son dégagement plutôt que de relancer court avec ses défenseurs. Une attitude que Stéphane Guy n’avait pas manqué de dézinguer sur RMC.

Luis Enrique a déjà un ennemi dans les médias français https://t.co/BjJTobTH4o — Foot01.com (@Foot01_com) September 4, 2023

« Avec ce PSG-là, on voit plein de bonnes choses, même s’il y a un agité du bocal sur le bord du terrain qui m’horripile. Son équipe marque un but, Luis Enrique n’est pas content et fait du cirque, j’ai horreur de ça. Je déteste ça » a lâché le journaliste de l’After Foot. Quelques semaines après son arrivée dans la capitale française, Luis Enrique est déjà clivant puisque de son côté, Ludovic Obraniak adore le personnage. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, l’ancien milieu de terrain de Lille et de la sélection polonaise a confié qu’il adorait l’exigence à outrance de l’ancien entraîneur du FC Barcelone, laquelle va certainement permettre au PSG de passer un cap cette saison.

Ludovic Obraniak adore le personnage de Luis Enrique

« L’environnement autour du PSG change tout dans la qualité et l’expression collective. Il se passe d’autres choses, les joueurs sont animés d’autre chose par rapport à la saison dernière. Oui, il y a des occasions pour Lyon mais le PSG peut en mettre sept ou huit avec plus d’efficacité. Moi ce qui me plait, même si ça peut énerver d’autres gens, c’est le côté perfectionniste de l’entraîneur sur le côté pour aller chercher ce groupe-là. On a un coach qui a soutenu son président en étant dans son rôle cet été mais qui en sous-marin à travailler au retour de Kylian Mbappé, j’aime avoir des hommes comme ça. On sent qu’il a de la poigne et regardez le sourire et la façon de jouer » a confié Ludovic Obraniak, en contradiction totale avec Stéphane Guy sur le sujet Luis Enrique. Du côté des supporters parisiens, on est surtout très heureux de voir un entraîneur du calibre de l’Espagnol. Et peu importe s’il pique des colères parfois exagérées sur son banc de touche.