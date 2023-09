Luis Enrique a déjà un ennemi dans les médias français

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique ne s'est pas ménagé sur le bord du terrain lors du triomphe parisien à Lyon. L'entraîneur du PSG est du genre actif et cela ne plait pas à tout le monde.

C’est une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux dimanche soir pendant le match entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, au moment où Kylian Mbappé venait de marquer le quatrième but du PSG, juste avant la pause, Luis Enrique était fou de rage sur le bord du terrain. L’entraîneur du Paris SG allant même jusqu’à mettre un grand coup de pied dans une caisse pour montrer sa colère, qu’il allait ensuite expliquer à un de ses adjoints. De quoi réjouir les supporters des champions, heureux de voir que le technicien espagnol avait de hautes exigences, notamment sur cette relance de Gianluigi Donnarumma dont il estimait qu’elle n’était pas bonne. Mais tout le monde n'aime pas ce genre de comportement, et particulièrement Stéphane Guy. L'ancien commentateur vedette de Canal+ a clairement dit tout ce qu'il pensait de Luis Enrique. Et ce n'est pas du bien.

Luis Enrique en fait trop, ça le rend dingue

En voyant la vidéo on pourrait croire que Luis Enrique est énervé après une grossière erreur, non son équipe venait de mettre le but du 4-0 mais la construction de l’action lui a pas plu 😅 Quelle exigence ça change #OLPSG pic.twitter.com/hwPsnB3P4o — revonsplusgrand (@revplusgrand2) September 3, 2023

Désormais membre de l'After Foot, Stéphane Guy a apprécié le match du PSG à Lyon, mais moins le show Luis Enrique. « Avec ce PSG-là, on voit plein de bonnes choses, même s’il y a un agité du bocal sur le bord du terrain qui m’horripile. Son équipe marque un but, Luis Enrique n’est pas content et fait du cirque, j’ai horreur de ça. Je déteste ça. Didier Deschamps intervient quand il faut intervenir, par exemple, Luis Enrique, il est en mouvement de la 1ère à la 90e minute, c’est comme Mikel Arteta. C'est le même chose à Arsenal, ça m’horripile. Qu’il soit Espagnol ou Français, peu m’importe, c'est horripilant », s'est emballé le journaliste de RMC.