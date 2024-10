PSG ‍: Luis Enrique a une taupe dans son vestiaire

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Luis Enrique et Fabian Ruiz se sont retrouvés au Paris Saint-Germain après avoir déjà collaboré en équipe nationale. Les derniers mois des deux hommes avec la Roja ne se sont pas bien passés, le sélectionneur se sentant trahi par son milieu de terrain.

Durant l’été 2023, Fabian Ruiz a dû fortement redouter l’arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Arrivé un an plus tôt en provenance de Naples, le milieu espagnol était un ancien soldat du sélectionneur de la Roja en équipe d’Espagne, mais les deux hommes ont entretenu une relation très fraîche pendant plusieurs années. Comme le relève ces dernières heures le média ibérique Relevo, Luis Enrique a pendant de nombreux mois accusé Fabian Ruiz d’avoir fait fuiter la composition espagnole le jour de la demi-finale de l’Euro 2021 perdue aux tirs au but contre l’Italie, et qui avait été rendue publique à quelques heures du coup d’envoi. Un événement qui avait rendu furieux l’ancien entraîneur du FC Barcelone, qui n’a pas pardonné à son joueur avant leurs retrouvailles dans la capitale française il y a un an et demi désormais.

Luis Enrique estime avoir été trahi par Fabian Ruiz

Depuis l’Euro 2021 qui s’était déroulé sur tout le continent européen, Luis Enrique avait gardé de la rancoeur envers son joueur et jusqu’à la fin de son mandat de sélectionneur de la Roja à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Ruiz n’a plus du tout été convoqué et il a fallu que Luis De La Fuente lui succède pour qu’il retrouve une place importante dans le système de l’équipe nationale espagnole. Il fut d’ailleurs une pièce essentielle du sacre de son pays cet été lors de l’Euro 2024 en Allemagne. Désormais, les deux hommes se côtoient au quotidien au PSG et les relations sont apaisées mais restent fraiches. Luis Enrique fait régulièrement confiance à son joueur de 28 ans en club même s’il n’est pas un titulaire indiscutable du fait de l’arrivée de João Neves. Un épisode douloureux pour Fabian Ruiz qui explique parfois les rumeurs de départ concernant l'ancien sévillan.