PSG ‍: Luis Enrique a adoré la défaite contre Nice

PSG.

Hadrien Rivayrand

Le PSG n'aura pas répondu présent ce vendredi soir contre Nice en Ligue 1. Mais Luis Enrique est encore très loin de s'inquiéter pour son équipe.

A Paris, les nuages arrivent plus vite que prévu cette saison. Le club de la capitale connait en effet un début d'exercice assez difficile. La défaite contre Nice ce vendredi soir plonge un peu plus les fans et observateurs dans l'inquiétude, surtout avant une semaine où le PSG défiera le Borussia Dortmund puis l'Olympique de Marseille. Luis Enrique va devoir très vite retrouver la bonne formule. Surtout que contre les Aiglons, son collectif est passé à côté. Cependant, l'ancien coach du Barça est déterminé à avancer et ne veut surtout pas paniquer après cette première défaite de la saison. Au sortir de la rencontre, Luis Enrique était même plutôt satisfait du visage de son équipe.

Luis Enrique aime tout, même la défaite

Face à la presse, l'Espagnol n'a pas voulu charger ses joueurs, qui ont montré un joli caractère selon lui. Et il préfère ça à la victoire face à l'OL avant la trêve internationale. « C'est le football, que l'adversaire se crée des occasions. Ils ont été plus réalistes, plus entreprenants que nous. Je suis content, plus qu'après Lyon, car j'ai vu des joueurs lutter jusqu'à la dernière minute. On doit tous progresser, à commencer par moi. J'ai apprécié le comportement de mes joueurs. Si on parle des trois buts, deux ont été déviés par nos défenseurs. Mais ce n'est pas une excuse. Nice mérite sa victoire. Je ne suis pas inquiet, j'ai vu les supporters nous supporter à 1-3 », a notamment précisé le nouvel entraineur du PSG, qui va devoir passer très vite à autre chose. Mardi soir, son équipe se devra de montrer un autre visage et de retrouver le chemin de la victoire, sous peine de déjà se mettre sous pression dans un groupe de Ligue des champions des plus relevés.