Mourinho craque à Rome, le PSG est dans l'ombre

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

José Mourinho a vécu une semaine difficile à la Roma. Les Romains ont pris un point sur 6 et sont tombés au septième rang en Serie A. Le Portugais se dit fatigué du travail immense qu'il doit accomplir au club. Une manière de préparer un départ au PSG ?

Si son travail à la Roma est souvent loué depuis deux ans, cette saison risque de se terminer sur un constat d'échec pour José Mourinho. Candidat à une place en Ligue des champions, le club romain s'est dangereusement éloigné du top 4 qualificatif cette semaine. La Louve a été tenue en échec à Monza 1-1 et a été battue à domicile par l'Inter 0-2 samedi soir. Désormais, les Romains sont 7e derrière un peloton fourni d'équipes : les deux clubs milanais, la Juventus, la Lazio et l'Atalanta. Excédé par l'arbitrage en milieu de semaine, José Mourinho s'est aussi montré lassé par les difficultés qu'il endure en interne.

Mourinho veut du repos, le PSG a la solution

Le Portugais doit composer avec de nombreux blessés à la Roma, des joueurs en méforme physique et les nombreuses tâches qui lui sont confiées. C'est ce qui est ressortie de sa dernière déclaration après la défaite contre l'Inter. Le « Special One » s'est plaint d'être plus qu'un entraîneur à Rome. « L'entreprise est souveraine, je travaille pour eux et je fais du mieux que je peux. Parfois, cependant, je peux me lasser d'en faire autant, parce que j'en fais tellement. Je suis plutôt coach et parfois je me fatigue », a t-il lâché pour évoquer les nombreuses sorties qu'il doit faire face aux instances notamment.

Jose Mourinho's Roma side have fallen to 7th place in Serie A 📉



As it stands, they're not even in a Europa Conference League qualifier spot 😳 pic.twitter.com/AJd7AhUx8d — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

Une sortie qui se comprend différemment depuis que son nom a été cité au PSG l'été prochain. Mourinho envoie t-il un message à sa direction en vue d'une arrivée dans le club parisien ? L'entraîneur portugais se montre en tout cas de plus en plus agacé des limites montrées par les Giallorossi. Au PSG, c'est un club plus structuré et plus puissant qui l'attendrait. Sa charge de travail diminuerait avec l'assistance de son ami et compatriote Luis Campos comme directeur sportif. Surtout, il pourrait retrouver la Ligue des champions à Paris. Une compétition de plus en plus incertaine pour lui à Rome.