PSG : Luis Campos appelle José Mourinho

Par Guillaume Conte

En difficulté au PSG, Christophe Galtier voit les noms de ses successeur fleurir. Même son fidèle Luis Campos commence à travailler sur des pistes, comme celle menant à José Mourinho.

Rarement un entraineur du Paris SG n’aura eu autant de remplaçants potentiels. Surtout en cours de saison. Le poste intéresse bien évidemment les techniciens les plus huppés de la planète, puisqu’il s’agit de la possibilité d’entrainer Neymar, Messi et Mbappé, si ces stars restent à Paris dans les années à venir. Et la crise que traverse actuellement le PSG n’est pas uniquement sportive, même si les mauvais résultats mettent en lumière le mercato guère convaincant, des problèmes d’attitude sur et en dehors du terrain, ainsi que la fragilité de l’entraineur en place face à des joueurs qui ont un pouvoir énorme. Résultat, Christophe Galtier est annoncé sur le départ, même si le timing dépend des informations parues ces derniers jours.

Luis Campos prêt à lâcher Galtier

L’ancien coach de Lille, Nice ou encore Saint-Etienne pourrait sauter en cas de double défaite face à Lille et l’OM, ou bien tout simplement avec une élimination face au Bayern Munich début mars. L’ombre de Zinedine Zidane plane bien évidemment sur le Parc des Princes, tant le technicien français fait rêver l’Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi, avec son aura, son palmarès et sa capacité à gérer un vestiaire de stars.

Le nom de Thomas Tuchel est sorti du chapeau, puisque l’entraineur allemand a aussi la cote auprès des propriétaires qataris. Mais ce vendredi, Foot Mercato annonce que Luis Campos a une idée pour la saison prochaine. Un entraineur qui n’est ni français ni allemand, mais portugais comme lui. Il s’agirait de José Mourinho, bien installé à la Roma mais souvent annoncé ailleurs, comme récemment du côté de la Seleçao. Le média spécialisé affirme en tout cas que Luis Campos et José Mourinho sont entrés en contact à ce sujet, preuve que le directeur sportif parisien ne juge pas forcément par Christophe Galtier pour l’avenir du PSG. Le « Spécial One », grand fan de Kylian Mbappé, pourrait ainsi convaincre le Français de continuer à Paris en étant au coeur du projet, quitte à s’opposer aux stars récalcitrantes, comme il l’a déjà fait par le passé dans d’autres clubs, y compris au Real Madrid. Une façon plus radicale encore de faire comprendre que le bling-bling était bien fini au PSG ?