PSG : Loin de Paris, Tuchel se lâche sur Neymar

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel garde quelques bons souvenirs de son passage dans la capitale française. L’Allemand a notamment apprécié son travail auprès du meneur de jeu brésilien Neymar, le joueur le plus talentueux qu’il ait eu sous ses ordres.

En tant que finaliste de la Ligue des Champions avec Chelsea, Thomas Tuchel aurait pu s’amuser à narguer le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française s’est arrêté au stade des demies et regardera sûrement la finale avec jalousie samedi. Pas de quoi s’en vanter pour le manager des Blues qui, malgré les questions des médias l’invitant à envoyer un message à son ancienne formation, n’a exprimé aucune hostilité envers les Parisiens.

Neymar, le joueur parfait

Au contraire, Thomas Tuchel préfère partager les bons souvenirs de son passage au PSG. Dans un échange avec les supporters des Blues, le technicien a été interrogé sur le joueur le plus talentueux qu’il ait eu sous ses ordres. Et le coach londonien n’a pas eu besoin de réfléchir bien longtemps avant de désigner le meneur de jeu Neymar. « Le plus grand talent que j'ai eu ? C'est une évidence. Est-ce qu'il y a plus talentueux que Neymar ? », a demandé Thomas Tuchel.

« Je ne sais pas s'il existe un joueur plus talentueux, plus naturel et plus facile que Ney. Je ne crois pas que ce soit possible, a-t-il tranché, avant d’expliquer son choix. Il a à un peu près tout : la vitesse, le dribble, la qualité de passe, la dernière passe, la finition, la capacité physique... C'est le package complet. » Rien de surprenant quand on se souvient à quel point l’ancien entraîneur du PSG était fan de Neymar. Peut-être même un peu trop selon ses détracteurs qui lui ont souvent reproché de baser son système de jeu sur les coups d’éclat du Brésilien.