PSG : Loin de Paris, Pastore fait flipper la Roma

Après sept ans de présence, Javier Pastore a quitté le PSG cet été pour rejoindre l’AS Roma.

Un transfert qui était devenu inéluctable pour un joueur brillant mais inconstant, et trop souvent blessé ou amoindri physiquement. Le club italien a tout de même déboursé 24 ME pour le faire venir, et il compte bien en avoir pour son argent. Pour le moment, El Flaco a fait ce qu’il savait faire, à savoir servir ses coéquipiers et même marquer un but de génie contre Bergame d’une talonnade inspirée. Mais pour le reste, si le milieu de terrain enchaine les titularisations, la Gazzetta dello Sport dresse un portrait beaucoup moins flatteur.

Le staff technique de l’AS Roma s’inquiète devant la petite forme physique de l’Argentin, qui est très loin de ses coéquipiers dans les épreuves physiques. L’amical disputé jeudi contre la formation de Serie B qu’est Benevento, a confirmé les grosses difficultés de Pastore à suivre le rythme, et les dirigeants sont inquiets devant le manque de vitesse de l’Argentin, très à la peine pour tenir toute la rencontre. Néanmoins, comme le précise le journal italien, les dirigeants de la Louve sont déterminés à donner du temps de jeu à l’ancien du PSG afin de lui faire retrouver un rythme capable de lui permettre d’exprimer son talent.