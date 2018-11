PSG : Lo Celso et Paris c'est fini, Séville le confirme !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déçu de ne pas figurer dans les plans de Thomas Tuchel, Giovani Lo Celso (22 ans) s’est rapidement consolé en Espagne.

Prêté au Betis Séville, le milieu du Paris Saint-Germain s’éclate dans un championnat qui correspond davantage à son profil. Et l’international argentin brille également sur la scène européenne avec ses trois buts inscrits cette saison en Europa League. Inutile d'entretenir le suspense, Lo Celso a déjà indiqué qu'il souhaitait rester en Andalousie sur la durée. C’est aussi l’objectif du club espagnol qui vient d'annoncer son futur transfert pour 25 millions d’euros, soit le montant de l’option d’achat.

« C'est très clair pour nous, il va rester au Betis, nous en étions pleinement convaincus auparavant. Nous l’étions quand nous sommes allés le chercher cet été. Il montre qu'il est bien le joueur que nous pensions, a confié le vice-président José Miguel Lopez Catalan sur Radio Marca. Nous avons une option d’achat qui est obligatoire si l’équipe se qualifie pour une Coupe d'Europe, et sinon, elle est optionnelle pour le Betis et obligatoire pour le PSG. Il est très content dans l’équipe, du niveau de l’effectif, du staff technique, de la ville... » Au vu des performances de Lo Celso, qui vaut beaucoup plus que le montant décidé, Paris a de quoi s’en mordre les doigts...