PSG : Lizarazu craint que Neymar ne plombe Paris face au Real

Mercredi soir, le PSG sera sur la pelouse de Santiago Bernabeu pour le match tant attendu face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre au sommet durant laquelle Neymar sera forcément très observé, l’international brésilien ayant été recruté pour faire gagner ce genre de match au club de la capitale. Néanmoins, l’ancienne star du FC Barcelone ne doit pas avoir la volonté de gagner le match à lui tout seul. C’est, selon Bixente Lizarazu, le principal danger qui guette le Paris Saint-Germain.

« On peut oublier ce qu’il a fait jusqu’à présent, jusqu’ici… Même sur une jambe et sans avoir dormi, Neymar peut s’en sortir en Ligue 1 ! Mais l’équipe du PSG ira loin en Champions League en restant une équipe. Il y a un risque qu’il veuille gagner tout seul. Neymar doit avoir ce rôle de leader, parce qu’il peut fédérer et c’est important. C’est dangereux qu’on puisse penser que le PSG ce n’est que Neymar. Il a une vie de rock star, il faudra voir s’il peut mettre de la discipline dans sa vie » a confié l’ex-latéral du Bayern Munich sur TF1. Le Brésilien ayant l’habitude des grands rendez-vous, on ne se fait pas trop de soucis pour lui…