PSG : Liverpool, Belgrade... Neymar a enfin exaucé le souhait de Paris

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Malgré l’enfer promis en Serbie, le Paris Saint-Germain a maîtrisé l’Etoile Rouge de Belgrade (1-4) mardi en Ligue des Champions.

Au-delà de la qualification en tant que leader du groupe, l’entraîneur Thomas Tuchel peut tirer d’autres satisfactions de cette rencontre, notamment sur le plan individuel. Il faut par exemple souligner l’excellente prestation de Neymar qui, malgré les nombreux coups reçus, n’est jamais sorti de son match. Comme face à Liverpool (2-1), le meneur de jeu a porté son équipe, ce que Vincent Guérin attendait depuis longtemps.

« Neymar, cela fait deux matchs européens où il s’exprime parfaitement. Je pense qu’il apporte plus de fluidité au jeu parisien en étant moins individualiste et au service de son équipe, a commenté l’ancien Parisien dans L’Equipe. Il est en train de bonifier le collectif de son équipe. En fait, il lui fait progressivement monter des marches. Ce n’est pas toujours très voyant, mais il apporte énormément. Beaucoup plus qu’avant. »

Neymar sans cinéma

« Pour moi il s’agit certainement de l’un des meilleurs matchs que je l’ai vu jouer avec le PSG, a estimé le consultant. Son jeu évolue positivement. On le voit moins tomber, faire moins de simagrées. Je pense qu’il a enfin compris qu’il devait jouer autrement. Ce sont pour moi de très bons signaux. Et pour lui et pour le club. » Avec un Neymar à ce niveau, Paris a sûrement hâte de disputer les huitièmes de finale.