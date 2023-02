PSG : Lionel Messi viré, Paris se déchire

Dans : PSG.

Leo Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le PSG compte bien le prolonger, mais le septuple Ballon d'Or n'a pas encore pris sa décision et certains estiment que Paris fait fausse route avec le champion du Monde.

Après une première saison délicate sous le maillot du PSG, Leo Messi trouve enfin ses marques dans la capitale. Plus à l'aise sur le terrain et installé dans sa vie personnelle, le champion du monde a pris une nouvelle dimension à Paris. Mais la Pulga sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Pour le moment, difficile de savoir si Messi sera prolongé ou non. Publiquement, Luis Campos a récemment indiqué qu'il aimerait voir l'Argentin continuer au PSG la saison prochaine. Pourtant, ce n'est pas forcément la volonté des observateurs et fans du club de la capitale, surtout que Messi ne montre pas forcément de signes d'attachement particuliers pour les Franciliens. Ses rapports avec les spectateurs du Parc des Princes sont glaciaux et ça n'est sans doute pas près de s'arranger. Pour Jérôme Rothen, le climat autour de Messi fait qu'une éventuelle prolongation serait une erreur.

Messi au PSG, ça rend fou Rothen

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Selon lui, la meilleure solution est un départ de Leo Messi l'été prochain pour le bien du PSG. « Mbappé sera encore là et le PSG a tout intérêt de construire avec Kylian. (...) Neymar a signé de nouveau et il a encore 4 ans de contrat. Je ne vois pas comment il pourrait partir et Neymar a donné satisfaction. Dans son état d'esprit et sa vie, il a fait des efforts. (...) Messi, c'est très bien pendant deux ans. Tu auras eu le meilleur joueur de tous les temps. Il emmène les autres pour le moment mais c'est normal, il est tout seul. (... ) On ne peut pas s'arrêter à un match. Les trois vont être souvent là et il faudra reconstruire l'année prochaine. Il y a quelque chose qui me dit que la prolongation de Messi serait une bêtise. Déjà en termes d'effectif et pour leur gestion et aussi au niveau de la masse salariale. Tu as là l'occasion de récupérer une grosse somme d'argent avec le salaire de Messi pour améliorer l'effectif. Prolonger Messi est une mauvaise idée. En plus, en termes d'image, je ne comprendrais pas que Messi prolonge. Il ne met pas le club en avant et ne remercie pas les supporters. Il n'a jamais un geste agréable. C'est une fausse bonne idée », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui souhaite que le PSG tourne la page Lionel Messi. Mais Luis Campos a une autre idée en tête.

Se confiant dimanche dans une courte interview accordée à TF1, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a annoncé vouloir tout faire afin de conserver Lionel Messi une ou deux saisons de plus. « On est en discussion. Je ne peux pas cacher ça, j'aimerais l'avoir dans ce projet, qu'il puisse continuer avec nous. Je serais ravi s'il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d'arriver au but, pour continuer à avoir Lionel Messi avec nous », a expliqué Luis Campos, qui sait cependant que c'est la Pulga qui décidera de son avenir, l'impératif financier semblant même relativement secondaire dans un choix qui sera familial, comme cela l'a été en 2021 lorsque poussé dehors par le Barça il avait signé à Paris. Du côté des supporters du PSG, cette volonté de prolonger le champion du monde argentin ne saute pas aux yeux.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Leo Messi se heurtent souvent à ceux du Paris Sain-Germain. « Je ne comprends pas cet acharnement contre Messi. On a le meilleur joueur de tous les temps mais on veut pas le prolonger. Le mec n’a pas été respecté l’année dernière et tu veux qu’il salue ce public », « J'espère qu'il va partir j'ai jamais vu un club qui souhaite se débarrasser de son meilleur joueur ...qu'ils les laissent dans leurs médiocrité », avancent, par exemple, des fans de Lionel Messi. Mais autre salle autre ambiance chez les détracteurs de la star argentine. « Tu pourrais même dire que c'est une aberration de le prolonger avec son salaire tu peux faire venir des tops joueurs », « Il a été recruté pour gagner la Ligue des champions mais malheureusement il a montré son incapacité malgré l’effectif qui est tout autour de lui, bon débarras », balancent sur Twitter des anti-Messi.