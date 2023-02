PSG : Lionel Messi superstar de « Recherche appartement ou maison »

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis l'été 2021, Leo Messi évolue sous les couleurs du PSG. Son arrivée avait fait grand bruit, notamment auprès des agences de haut standing.

Le PSG avait flairé le bon coup à l'été 2021 en faisant signer Leo Messi. Le septuple Ballon d'Or a connu quelques difficultés d'adaptation à la vie parisienne. Il faut dire que l'Argentine a passé une grande partie de sa vie à Barcelone. Sa famille et lui ont notamment eu du mal à trouver un nouvel endroit de résidence, autre qu'à l'hôtel. Pour l'aider, des agences ont voulu prendre les choses en main. Et pour ce genre de clientèle, trois agences ont voulu tirer leur épingle du jeu : Daniel Féau, Barnes et Haussmann Prestige. Richard Bellanger, directeur de Haussmann Prestige, a d'ailleurs raconté à France Football les coulisses de l'arrivée de Messi.

Messi avait l'embarras du choix

Quelle communion entre le @Co_Ultras_Paris et les joueurs avant leur départ à Marseille. Sergio Ramos 🇪🇸 grand sourire, Gigio pareil, Warren émerveillé et Ney et Messi bien présents et concentrés❤️💙 — Miloud KOTBI (@miloudkotbi) February 8, 2023

Richard Bellanger a notamment parlé de concurrence avec Daniel Féau et Barnes : « Chacun y va du meilleur bien qu'il va proposer, mais évidemment qu'on se tire la bourre entre les agences. Si je dois répondre de manière officieuse, je vous dirais qu'on est amis mais, au fond, on sait tous qu'on est des sérieux concurrents ». Malgré sa bonne volonté, Haussmann Prestige a finalement perdu la guerre, Daniel Féau remportant la mise concernant Leo Messi. L'agence a trouvé la perle rare au champion du monde à Neuilly-sur-Seine. ll s'agit d'un superbe hôtel particulier de 300 m2. Loyer pour la Pulga : 20.000 euros par mois. A noter que l'une des deux autres agences citées avait proposé un palais au Vésinet, mais à l'achat. Valeur du bien : 48 millions d'euros. Pas de quoi convaincre Leo Messi, qui n'a sans doute pas prévu de rester pour de longues années à Paris. Son avenir est d'ailleurs en suspens depuis quelques semaines. Le PSG voudrait le prolonger malgré la défiance de ses supporters à ce sujet.