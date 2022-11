PSG : Lionel Messi prolonge, Paris gagne par KO

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le contrat actuel de Lionel Messi au PSG arrivera à son terme en fin de saison. Il restera une année en option, laquelle ne peut être activée que si la Pulga et Paris disent oui.

Après une première année très médiocre, on peut vraiment le dire désormais : Lionel Messi est 100% parisien. L'Argentin a retrouvé un niveau satisfaisant et des statistiques adéquates. Cette saison, il en est à 12 buts et 14 passes décisives en 18 matchs avec le PSG. Le septuple Ballon d'Or est presque devenu indispensable à l'équipe parisienne, si bien que les 35 ans de l'Argentin est désormais considéré comme une très bonne affaire, le Barça l'ayant laissé filer librement l'an dernier. Une prolongation est dans tous les esprits au sein de la direction parisienne, d'autant que le joueur est en fin de contrat en juin 2023 et peut à tout moment activer la troisième année en option présente dans le bail.

Le PSG, seul prétendant légitime pour Lionel Messi

Cependant, les deux parties doivent être d'accord pour que cette saison supplémentaire soit levée. C'est-à-dire que Lionel Messi doit approuver la reconduction de son contrat, tout comme Nasser Al-Khelaifi. Et selon son biographe, Guillem Balague, interrogé par la BBC, tout indique que l'international argentin restera jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain, même si des rumeurs sortent ici ou là. Pour l'instant, c'est évidemment le silence radio du côté du PSG et du clan Messi, rien ne presse et le joueur préfère clairement attendre après la coupe du monde 2022 pour signer le contrat confirmant la poursuite de l'aventure à Paris. Et du côté du Qatar, on pense même à un nouveau contrat d'un an plus une année en option pour la Pulga, lequel serait alors lié jusqu'en 2025 avec les champions de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Si le PSG mettait actuellement un contrat sur la table et lui disait qu’il devait être signé, Messi le ferait. Mais, Lionel Messi a demandé à son entourage de ne pas parler de son avenir avant le Mondial », a expliqué le journaliste espagnol, qui connaître très bien l'ancien joueur barcelonais. Et ce dernier de préciser que le PSG est la seule piste qui a de l'intérêt pour le joueur. L'Inter Miami, dont le nom a été évoqué cette semaine, n'a pas sa chance selon Balague, ou du moins pas encore. Les rumeurs « sont animées par un club qui a besoin d'attirer l’attention », selon lui. Et au sujet du Barça, ce n'est pas beaucoup mieux. « La réponse venant du camp Messi est très froide, il y aura besoin de beaucoup de conviction s’il doit un jour retourner au Barça », indique le biographe qui précise que Messi en veut à Joan Laporta pour son départ de l'été 2021 et ne lui a plus parlé depuis.

Lionel Messi mis au repos avant le Mondial, le cadeau du PSG

C'est donc au Parc des Princes que Lionel Messi pourrait présenter son huitième ballon d'or à l'automne 2023, après peut-être un sacre en C1 avec le PSG et une victoire à la Coupe du Monde avec l'Argentine. En attendant, le numéro 30 du Paris Saint-Germain a été mis au repos pour le match de ce dimanche à Lorient (13h sur Prime Vidéo), Christophe Galtier évoquant officiellement un petit souci physique sans gravité aucune pour Lionel Messi. Une version qui a du mal à convaincre, le joueur voulant surtout ne prendre aucun risque à quinze jours du début du Mondial au Qatar. Au PSG, on ne veut surtout rien refuser à la star.