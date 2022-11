PSG : Lionel Messi forfait contre Lorient, bonne blague

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis deux semaines, les rumeurs circulent sur une éventuelle demande du clan Messi pour que la star argentine soit préservée avant le Mondial. Coïncidence, le numéro 30 du PSG sera au repos dimanche.

Pas vraiment en valeur mercredi soir face à la Juventus, Lionel Messi ne semblait pas particulièrement touché sur le plan physique. Une bonne nouvelle pour les supporters argentins qui, a deux semaines du Mondial 2022 au Qatar, craignent plus que tout une blessure de leur star dans la quête du trophée ultime. Cependant, ce samedi, grosse surprise puisque dans un communiqué le Paris Saint-Germain a officialisé l’absence de Leo Messi pour le déplacement de dimanche à Lorient, où l’équipe de Christophe Galtier affrontera l’une des belles surprises du début de saison. Officiellement, la Pulga souffre « d’une inflammation au tendon d’Achille », le staff médical du PSG précisant que Leo Messi sera de retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine avant le dernier match de cette première partie de saison, ce sera contre l’AJ Auxerre. Cette annonce, pas du tout attendue, a le mérite de faire ricaner sur les réseaux sociaux.

Lionel Messi au repos, le PSG fait un cadeau à l'Argentine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Il y a quelques jours, la presse argentine avait affirmé que le clan Messi avait demandé à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de pouvoir manquer le dernier match avant le Mondial, à savoir celui du 13 novembre face au Parc des Princes. Une rumeur qui avait été balayée d’un revers de la main par Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe. Mais on peut tout de même s’étonner de ce problème apparu d’un seul coup au moment le plus opportun pour Lionel Messi, qui va pouvoir se reposer tranquillement, sa présence contre l’AJA ne semblant plus vraiment garantie non plus. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à remettre les choses en place. « Ce sera le 23e match de la saison dimanche pour les Internationaux, et on ne peut pas occulter le fait que les joueurs aient la crainte de ne pas aller au Mondial (...) La saison est singulière, et évidemment on est un peu essoufflé (...) Aucun sélectionneur ne m'a demandé de préserver tel ou tel joueur », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui semble avoir compris que le septuple Ballon d'Or ne voulait pas trop tirer sur la mécanique.