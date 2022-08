PSG : Lionel Messi, l'humiliation ne passe pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2023, Lionel Messi est une cible pour Joan Laporta au FC Barcelone. Mais le septuple Ballon d'Or est revanchard.

Après une saison décevante sous les couleurs du Paris Saint-Germain en 2021-2022, Lionel Messi a l’intention de prouver à tout le monde qu’il en a encore sous le pied, du haut de ses 35 ans. Excellent lors du Trophée des Champions contre Nantes, l’international argentin a récidivé contre Clermont une semaine plus tard en Ligue 1 avec un doublé et une nouvelle prestation aboutie. Une bonne nouvelle pour le PSG, dont les dirigeants aimeraient boucler au plus vite la prolongation de Lionel Messi jusqu’en juin 2024, soit d’une saison supplémentaire. Mais dans ce dossier, le club de la capitale doit faire face à la concurrence du FC Barcelone, club historique de La Pulga, dont le président Joan Laporta a répété à plusieurs reprises son intention de faire revenir Lionel Messi en Catalogne l’été prochain. Et ce même si à ce jour, aucun contact n’a été établi entre le vice-champion d’Espagne en titre et le n°30 du PSG malgré les rumeurs relayées dans la presse espagnole.

Messi à Barcelone, un retour improbable ?

Ce mercredi, le quotidien sportif Marca fait le point sur la situation de Lionel Messi et dévoile que l’international argentin est pleinement concentré sur le Paris Saint-Germain. Focus sur la saison en cours, Lionel Messi ne prendra aucune décision pour son avenir avant la Coupe du monde au Qatar, qu’il espère gagner avec l’Argentine. A partir du mois de janvier, le meneur de jeu du PSG se penchera doucement mais surement sur la saison prochaine et sur les options qui s’offrent à lui, ce qui confirme une tendance qui avait déjà circulé il y a quelques semaines concernant Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain peut d’ores et déjà se réjouir d’une bonne nouvelle : selon le média, un retour de Léo Messi au FC Barcelone est « peu probable à court terme ». Et pour preuve, Marca croit savoir que l’entourage du Parisien et le clan de Joan Laporta n’ont plus du tout échangé depuis le 8 août 2021 et le départ du septuple Ballon d'Or au PSG.

Autant dire que pour l’heure, un retour de Lionel Messi au FC Barcelone n’est absolument pas dans les tuyaux, même si forcément c'est le rêve de pas mal de monde du côté du Camp Nou. Car quoi qu'en disent ceux qui pense que la Pulga pense 24 heures sur 24 au Barça, la star argentine n'a jamais digéré la manière dont Joan Laporta il y a un an presque jour pour jour, et Leo Messi n'a nullement l'intention de faire un cadeau au président du club catalan. Et même du côté des journalistes sportifs espagnols, certains pensent que l'idée de faire revenir le joueur est juste une tentative d'ennuyer le Paris Saint-Germain, club qui a forcément poussé Barcelone dans la crise en 2017 et le départ de Neymar, même si le Barça tente cet été de faire all-in au mercato pour se relancer sportivement.