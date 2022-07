Lionel Messi demande 6 mois au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Tiraillé entre le FC Barcelone, le PSG et un avenir aux Etats-Unis, Lionel Messi ne veut plus être dérangé d'ici 2023. Il apprécie néanmoins l'intérêt de Paris pour son avenir.

Très ambitieux sur ce marché des transferts, le FC Barcelone pense aussi à l’avenir et est persuadé de pouvoir faire revenir Lionel Messi. Avant la fin de sa carrière, c’est à dire dans un an quand son contrat sera terminé avec le Paris SG. Malgré l’agacement du clan de l’Argentin qui a transpiré ces derniers jours, Joan Laporta ne s’est pas privé pour en remettre une couche et faire le voeu officiel de revoir Lionel Messi sous le maillot blaugrana pour y terminer sa carrière. « Nous voulons que Leo Messi revienne au FC Barcelone en tant que joueur ; prendre sa retraite ici. On a une dette morale envers Lionel Messi. J'aimerais que la fin de sa carrière soit avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi dans tous les terrains. Je pense que nous pouvons y arriver. On y aspire, en tous cas : mon intention avec Leo est claire », a promis le président du Barça, qui a visiblement décidé de faire de l’éventuel retour de La Pulga son feuilleton pour la saison à venir.

Messi n'a pas la mémoire courte

Barça president Joan Laporta: “I feel indebted to Leo Messi. I’d love end of his career to be at Barcelona with a standing ovation in every stadium. I think we can make it happen”. 🔵🔴 #FCB



“That’s our aspiration, my intention with Leo is clear”, Laporta added via @tjuanmarti. pic.twitter.com/uCKETKWMdt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2022

Une attitude qui n’est pas du goût de l’Argentin, qui n’a pas la mémoire courte et n’oublie pas qu’il a été poussé dehors par le FC Barcelone il y a un an de cela. Et surtout, il est sous contrat avec le Paris SG pour encore un an, et avec une option éventuelle à activer pour continuer une saison de plus. Nasser Al-Khelaïfi a déjà fait savoir qu’il serait très désireux de continuer l’aventure jusqu’en juin 2024 avec le septuple Ballon d’Or. Mais ce vendredi, le journal Clarin annonce que Lionel Messi a surtout envie que toute cette attention injustifiée s’arrête rapidement. Le grand média argentin précise que ses conseillers n’ont reçu aucune offre, ni du Barça, ni du PSG ni de l’Inter Miami, pour son avenir à la fin de son contrat avec Paris. Et Lionel Messi aimerait que cela reste ainsi au moins jusqu’au début de l’année 2023.

Le comportement du PSG apprécié

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le meneur de jeu parisien compte bien se préparer sereinement pour la Coupe du monde et éviter d’avoir à répondre à des questions sur son avenir alors qu’à 35 ans, il entend simplement remplir ses objectifs sportifs qui sont élevés. Remporter le Mondial avec l’Albiceleste ou faire gagner le PSG en Ligue des Champions, voilà ce qui fait rêver Lionel Messi dans ces deux objectifs ambitieux. S’il n’a aucune offre concrète entre les mains, l’Argentin a tout de même été rassuré et conforté par le Paris Saint-Germain, qui lui a confirmé publiquement et en privé sa volonté de continuer à travailler avec lui après la fin de son contrat. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, le club francilien a envie de bénéficier de tout l’apport sportif et marketing de l’ancien barcelonais. Et cette relation de confiance et très positive plait en tout cas beaucoup à Messi, qui ne cache pas que son adaptation à la vie parisienne est désormais enfin terminée.