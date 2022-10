PSG : Lionel Messi coupe violemment le cordon avec le Barça

Dans : PSG.

Si l'avenir de Kylian Mbappé laisse tout le monde dans le doute au PSG, celui de Lionel Messi intéresse aussi du beau monde. Mais le forcing du FC Barcelone agace le joueur argentin.

Pour une toute autre raison que l’actualité bouillante du Paris SG, Lionel Messi commence lui aussi à perdre ses nerfs. S’il apprécie probablement de voir que son retour à un très bon niveau lui vaut des courtisans en vue de la saison prochaine, l’Argentin goûte très moyennement le retour de flamme du FC Barcelone. Malgré les belles paroles et les promesses financières et sportives, Joan Laporta ne cesse de parler de La Pulga dès qu’il en a l’occasion, assurant que le retour de Messi en Catalogne est une évidence, et que le club culé avait « une dette morale » envers son légendaire numéro 10.

Le Barça agace Lionel Messi

Néanmoins, les choses ne sont pas aussi simples que cela, alors que le Paris SG rêve aussi de conserver Lionel Messi dans son effectif, et envisage également de débuter de nouvelles négociations pour prolonger son contrat dans la capitale française. Mais surtout, les petites phrases et tout le jeu du FC Barcelone agacent au plus haut point l’international argentin. C’est ce que révèle le journaliste Alfredo Martinez, qui estime que le joueur est « ennuyé » par ces informations qui viennent polluer son quotidien. Messi n’a toujours pas totalement digéré son départ du Barça, et il estime que le retour de flamme de Joan Laporta est un peu facile, maintenant qu’il a trouvé des leviers financiers et que le joueur brille avec le PSG.

Selon le journaliste de Sport, le FC Barcelone va devoir comprendre une duré réalité. Il est en effet très probable, selon Alfredo Martinez, que Messi ne revienne jamais chez les Blaugrana en tant que joueur, sachant que l’ensemble des circonstances favorables à sa venue ne sont pas du tout posées. Le média espagnol l’assure, il n’y a eu aucun rapprochement officiel entre le club et l’entourage de l’Argentin. Le septuple Ballon d’Or ne se voit pas forcément revenir, et peut-être écorcher son image dans une équipe en reconstruction, et qui n’aura pas forcément besoin d’un joueur qui aura 36 ans la saison prochaine. Aussi doué soit-il.

Pour le moment, ces rumeurs sont en tout cas à sens unique. Seul Joan Laporta se plait à les entretenir, et c’est aussi vu par son ancien numéro 10 comme un moyen pour éviter de parler des vrais problèmes du club. A savoir les résultats mitigés, le recrutement pas forcément équilibré et la vente de plusieurs bastions économiques qui laissent craindre un avenir à long terme moins radieux. Pendant qu’il parle du possible retour de Lionel Messi, le président barcelonais mobilise l’attention des socios, et donne l’impression qu’il fait tout pour que le « come-back » s’effectue. Mais du côté du numéro 30 du PSG, on n’oublie surtout pas que ce même Laporta, n’avait absolument rien fait pour le conserver lors de l’été 2021.