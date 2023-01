PSG : Lionel Messi à l’Inter Miami, l’énorme forcing

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de prolonger jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Lionel Messi fait toujours l’objet d’un intérêt de l’Inter Miami aux Etats-Unis.

Avant le départ de Lionel Messi pour la Coupe du monde au Qatar, l’incertitude était totale au sujet de l’avenir du meneur de jeu argentin. Depuis le sacre de l’Albicéleste, tout est plus clair. La tendance est plus que jamais à une prolongation du contrat de Lionel Messi d’une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2024. Un coup dur pour l’Inter Miami, la franchise américaine de David Beckham, qui rêve d’attirer dans ses filets l’ancien capitaine du FC Barcelone. Malgré les informations au sujet d’une prolongation imminente de Lionel Messi au PSG, il semblerait que l’Inter Miami n’ait pas renoncé à ses chances de signer un jour le champion du monde 2022. Phil Neville, manager de l’Inter Miami, a confié qu’il avait bon espoir d’enrôler un jour le n°30 du PSG.

L'Inter Miami rêve toujours de Lionel Messi

« N'importe quel accord pour un DP (Designated Player, chaque équipe de MLS peut compter un joueur sortant du cadre du salary cap, ndlr) de ce niveau, c'est compliqué. Ça prend du temps. Messi, pourquoi pas ? Je crois que cela pourrait arriver. Les joueurs du monde entier considèrent la MLS comme une grande ligue. Si Messi vient, je serais heureux car j'aime jouer avec les meilleurs et apprendre d'eux » a confié le manager de l’Inter Miami, qui ne cache pas son envie de compter Lionel Messi dans son effectif.

Messi a un faible pour Miami

Pour cela, il devra encore attendre un an au minimum car à priori, il ne manque plus que la signature pour la prolongation de l’Argentin au PSG, laquelle ne fait plus aucun doute. Il faut dire que lors de la Coupe du monde au Qatar cet hiver, le sextuple Ballon d’Or a prouvé qu’il était encore l’un des meilleurs joueurs de la planète et qu’il pouvait encore être très performant en Europe et notamment en Ligue des Champions. La MLS devra par conséquent attendre encore un peu avant d’attirer Lionel Messi. Cela même si La Pulga sait que, en cas de problème ou de désaccords avec le PSG, la solution de repli est toujours possible dans une ville qu'il apprécie particulièrement, puisqu'il y a décidé notamment d'y investir dans l'immobilier.