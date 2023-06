PSG ‍: Les supporters de la honte, il est scandalisé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'est plus très loin d'enregistrer la venue de Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich. Le champion du monde 2018 ne fait cependant pas l'unanimité dans la capitale.

Une fois son nouvel entraineur officialisé, le PSG devrait passer la seconde sur le marché des transferts. De nombreux joueurs sont courtisés et même annoncés proches du club de la capitale. Parmi eux, on peut citer Lucas Hernandez. Le joueur de l'équipe de France veut quitter le Bayern et a été séduit par la possibilité de signer au PSG. Pourtant, il y a quelques années, le natif de Marseille n'avait pas hésité à chambrer les Franciliens mais aussi clamer son amour pour l'OM. Une attitude qui ne passe pas pour Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris, qui a indiqué ces dernières heures sur son compte Instagram qu'un accueil salé attendrait Lucas Hernandez. Des propos qui ont fait rapidement polémique, eux qui sont jugés extrêmes et déplacés. C'est notamment l'avis de Jacques Vendroux, très en colère.

Lucas Hernandez ne mérite pas ça, Jacques Vendroux révolté

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste n'a pas manqué de tacler le président du CUP. « Je suis scandalisé, je suis énervé... Comment on peut tenir ce genre de propos sur un joueur exemplaire qui est un grand joueur de football et qui est champion du monde ? Il a été blessé mais ça n'a rien à voir. Il reste un merveilleux joueur. Arrêtons de donner de l'importance aux supporters ! Qui c'est pour se permettre de dire que Lucas Hernandez ne peut pas porter le maillot du PSG parce qu'il est né à Marseille. Vous voulez que je vous donne la liste des joueurs qui ont fait Marseille-Paris et Paris-Marseille... C'est hallucinant qu'on autorise ce soit-disant supporter de tenir ce genre de propos. Je trouve ça lamentable », a notamment indiqué Jacques Vendroux, qui ne comprend pas la mentalité de certains supporters. Si son transfert à Paris se confirme, il sera intéressant de voir comment se passeront les premiers pas dans la capitale de Lucas Hernandez, qui devra vite améliorer son image auprès des Ultras du PSG.