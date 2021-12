PSG : Les salaires XXL, problème n°1 du Qatar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet hiver, le PSG s’est fixé l’objectif de vendre ses joueurs indésirables pour un total avoisinant les 100 millions d’euros.

Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Mauro Icardi… Les candidats au départ sont nombreux au Paris Saint-Germain, qui dispose d’un effectif pléthorique et qui aimerait se délester de certains joueurs inutilisés par Mauricio Pochettino. Le mercato hivernal sera donc agité, sauf si personne ne veut partir, un scénario que redoute le Qatar. Malheureusement, cela a des chances de se produire selon Eric Rabesandratana. Pour l’ex-capitaine du PSG, désormais consultant pour France Bleu Paris, les salaires colossaux des joueurs de Paris ne vont pas aider Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi à dégraisser. Car des joueurs tels que Draxler ou Kehrer sont payés si chers au Paris SG qu’ils auront bien du mal à aller voir ailleurs.

Des joueurs invendables au PSG ?

« Le PSG doit dégraisser un peu son effectif. On doit faire un petit peu de place dans l’effectif parce qu’il y a beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain et des joueurs qui sont plutôt bien traités. Le PSG sait recruter des très grands joueurs comme Messi, Ramos ou Donnarumma mais pour faire partir les joueurs, c’est beaucoup plus difficile. Forcément, les salaires y sont plus élevés qu’ailleurs, la vie parisienne n’est pas des moins intéressantes pour les femmes des joueurs. Bien sûr, jouer dans le club qui veut gagner la Ligue des Champions pour marquer son histoire est forcément un challenge sportif. C’est suffisamment excitant pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup ou plus du tout au PSG. On a plus trop envie de partir et c’est un peu la difficulté que traverse le Paris Saint-Germain. Des joueurs comme Draxler, Kehrer ou Kurzawa sont surtout des joueurs qui auraient dû déjà partir depuis un petit moment » a analysé Eric Rabesandratana, convaincu que le problème principal que le PSG rencontrera lors de ce mercato hivernal est lié aux salaires trop importants de ses joueurs.