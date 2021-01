PSG : Les salaires made in QSI, 80 % trop chers ?

Dans : PSG.

La crise du Covid-19 impacte sérieusement les finances du PSG, qui a présenté à la DNCG des prévisions de pertes à hauteur de 204 ME selon L’Equipe.

Les temps sont durs pour les clubs de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain n’échappe pas à la crise. Comme toutes les autres formations du championnat de France, le club de la capitale est véritablement plombé par la crise des droits TV ainsi que par l’absence de public dans les stades depuis de longs mois. Sans surprise, les pertes financières seront colossales à la fin de la saison pour le PSG, dont le seul moyen de limiter la casse sera de vendre des joueurs cet été. A en croire le quotidien national, outre Julian Draxler (fin de contrat), plusieurs éléments de l’effectif de Mauricio Pochettino ont été placés sur la liste des joueurs transférables.

Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Abdou Diallo et Thilo Kehrer font partie de cette liste de joueurs indésirables que Leonardo espère vendre à bon prix. Il existe toutefois un problème de taille pour se débarrasser de ces joueurs : leurs salaires totalement hors-sol. « Autre problème : à quelles conditions les clubs intéressés se positionneront-ils ? Ailleurs qu'au PSG, certains joueurs se voient actuellement proposer des baisses de salaire de... 80% » écrit le journaliste Arnaud Hermant pour illustrer ce problème de taille que va automatiquement rencontrer Leonardo à plusieurs reprises durant le prochain mercato. Et de conclure. « Une solution s'imposera peut-être d'elle-même. Si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat, son départ l'été prochain pourrait être une nécessité, sous peine de perdre un joli pactole à un an de la fin de son contrat ». Ce scénario mettrait un rude coup au moral de l’Emir du Qatar, lequel a toujours fait des prolongations de Neymar et Mbappé sa grande priorité…