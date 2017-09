PSG : Les records de Falcao n'empêchent pas Cavani de dormir

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Malgré un bon début de saison, Edinson Cavani accuse déjà un retard conséquent de 4 buts sur Radamel Falcao au classement des buteurs.

Auteur de 7 buts en Ligue 1 cette saison, Edinson Cavani est parti sur des bases intéressantes puisque l’Uruguayen a une moyenne d’un but par match en championnat. Néanmoins, ce rythme ne suffit pas pour suivre celui de Radamel Falcao, qui a déjà marqué 11 buts dans l’Hexagone. Interrogé par Foot Mercato, l’ancien buteur de Naples avoue que ce classement honorifique ne l’empêche pas de dormir.

« Les objectifs sont collectifs. Plus le championnat avance, plus on commence à avoir les choses se décanter, et là tu te dis : « Si j’ai l’opportunité de terminer meilleur buteur… » Mais sincèrement, quand le championnat commence, il y a des objectifs plus importants, comme remporter la Ligue 1, les coupes et franchir un cap en Ligue des Champions. Ce n’est qu’à la fin où tu vois si ce genre d’objectif personnel est encore possible et s’il y a une chance de l’atteindre » a-t-il déclaré. Auteur de 35 buts en Ligue 1 la saison dernière soit 7 de plus que Lacazette, le Matador aura cependant à cœur de conserver son trophée…