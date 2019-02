PSG : Les Parisiens ne paniquent pas, Mbappé va régler le problème

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Avant le match aller sur le terrain de Manchester United mardi, le contexte n’est pas rassurant pour le Paris Saint-Germain.

Comme le prouvent les coups de colère à répétition de l’entraîneur Thomas Tuchel, les Parisiens n’abordent pas ce huitième de finale de la Ligue des Champions avec sérénité. Le leader de Ligue 1 a même eu besoin de la prolongation pour venir à bout de Villefranche (0-3) mercredi en Coupe de France, le tout sans Neymar ni Marco Verratti blessés. Pas de quoi inquiéter Julian Draxler qui s’attend à une grande prestation de Kylian Mbappé pour porter le PSG.

« Bien sûr parce que Kylian est un grand joueur. Tout le monde veut voir Kylian jouer, surtout contre Manchester, c’est clair. On est une équipe, ce n’est pas que Neymar ou Kylian. Lui il va être tranquille et faire un bon match, a prédit le milieu allemand. S’il sera attendu ? Oui, c’est normal. C’est un grand joueur. Il est important pour notre équipe. Il est toujours tranquille et je suis sûr qu’il va faire un grand match. » Depuis quelques semaines, l’attaquant français n’est pourtant pas au top de sa forme.