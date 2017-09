PSG : Verratti, Rabiot, Areola... Ancelotti juge son Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Même s'il est pleinement concentré sur son rôle d'entraîneur au Bayern Munich, Carlo Ancelotti garde un œil attentif sur les joueurs du Paris Saint-Germain.

Mercredi lors du choc de la deuxième journée de Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG, Carlo Ancelotti va retrouver Marco Verratti. Depuis qu'il a fait venir le milieu de terrain à Paris, avec l'aide de Leonardo, en 2012, le coach italien entretient une relation particulière avec le Petit Hibou. Alors que le joueur francilien a bien grandi au sein du club de la capitale française depuis le départ de son compatriote, Verratti a gardé un certain vice négatif. Et ceci s'est encore confirmé l'été dernier quand il a mis la pression sur le PSG en évoquant ses envies de départ vers le Barça. Une attitude qu'Ancelotti déteste.

« Je n’aime pas ces choses-là, ce type de comportements. Durant le mercato, beaucoup de joueurs veulent partir, mais je ne sais pas s’ils veulent vraiment quitter leur club ou bien seulement améliorer leur contrat. Verratti voulait améliorer son contrat. Je le connais (rires) », a balancé, dans les colonnes du Figaro, l'ancien entraîneur parisien, qui porte ensuite son jugement sur les anciens du centre de formation du PSG.

« Il y avait de très bons jeunes dans l’académie »

« Je regarde ce que fait Adrien Rabiot, qui va prendre une autre dimension cette saison, mais aussi le jeune au milieu Nkunku. Quand Rabiot avait 17 ans, il a joué son premier match contre Bordeaux et après on avait aussi Kingsley (Coman), qui est chez nous ici au Bayern. Je pense également à Areola, Augustin, le nouveau joueur de Leipzig. Il y avait de très bons jeunes dans l’académie », a avoué Ancelotti, qui voit donc que le travail a été bien fait depuis son départ en 2013. Et il aura donc l'occasion de constater ceci sur le terrain avec le Bayern mercredi.